Mallorca seguirá este jueves en alerta amarilla por calor tras varios días de temperaturas extremas

Mallorca seguirá este jueves en alerta amarilla por calor después de varios días marcados por temperaturas extremas en Baleares y buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluye a la isla entre las zonas con aviso por altas temperaturas para una jornada en la que los termómetros volverán a alcanzar valores muy altos en el archipiélago.

El aviso llega después de un episodio de calor intenso que ha dejado jornadas sofocantes y noches tropicales en Mallorca. Aunque Aemet prevé que la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste dé por finalizada la ola de calor de los últimos días en gran parte del país, el alivio será desigual y menos acusado en el tercio oriental peninsular y en Baleares.

Temperaturas hasta 39 grados

Según la predicción de Aemet, este jueves las altas temperaturas pondrán en aviso a seis comunidades autónomas. Entre las zonas afectadas figuran Aragón, Catalunya, Navarra, País Vasco, La Rioja y Baleares, con Mallorca incluida en el mapa de avisos por calor. En el conjunto del país, los valores más altos se esperan en el nordeste peninsular y Baleares, donde se podrán superar los 34 o 36 grados, e incluso alcanzar de forma puntual los 38 o 39 grados en algunas zonas.

En Mallorca, el protagonismo volverá a ser para el sol y el ambiente plenamente veraniego. Mientras en el noroeste peninsular se esperan lluvias, chubascos y tormentas localmente fuertes, en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con viento en general flojo y brisas en el litoral.

La alerta amarilla llega tras varios días especialmente duros en la isla, con máximas muy elevadas en el interior y el sur de Mallorca y mínimas nocturnas que en muchos puntos no han bajado de los 20 grados. Estas noches tropicales han prolongado la sensación de bochorno incluso después de la puesta de sol y han dificultado el descanso en zonas urbanas y costeras.

Así vive Mallorca la primera ola de calor del verano / Guillem Bosch

Aemet advierte además de que, aunque las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península, todavía se superarán los 34 o 36 grados en Baleares, el valle del Ebro, el este de la meseta sur y otros puntos del este peninsular. También se prevén noches tropicales en zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos.

Recomendaciones

Ante esta situación, se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia, reducir la actividad física intensa al aire libre y prestar especial atención a personas mayores, niños, enfermos crónicos y trabajadores expuestos a altas temperaturas.

La ola de calor empieza a remitir, pero Mallorca no se libra del calor. La isla afrontará este jueves otra jornada de aviso amarillo, con temperaturas muy altas y ambiente sofocante en las horas centrales del día.