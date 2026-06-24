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Mallorca inicia la protección patrimonial de 33 refugios antiaéreos de la Guerra Civil

La iniciativa del Consell de Mallorca permitirá crear el primer Catálogo Insular de Refugios Antiaéreos y proteger espacios ubicados en Palma, Marratxí, Sóller e Inca

Dentro de un refugio antiaéreo en Palma.

Dentro de un refugio antiaéreo en Palma. / DM

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Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

Mallorca da el primer paso para proteger 33 refugios antiaéreos de la Guerra Civil repartidos entre Palma, Marratxí, Sóller e Inca. La Comisión de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca ha aprobado este lunes el inicio del expediente para declararlos Bienes Catalogados, una medida que permitirá crear el primer Catálogo Insular de Refugios Antiaéreos de la isla y avanzar en la conservación de este patrimonio histórico.

Los refugios forman parte de las infraestructuras de defensa pasiva construidas durante la Guerra Civil, especialmente a partir de 1937, con el objetivo de proteger a la población de los bombardeos. Se trata de espacios de tipologías muy diversas: desde galerías subterráneas excavadas en forma de mina hasta refugios construidos en el interior de murallas históricas o reforzados con estructuras de hormigón. La mayoría se encuentran a una profundidad mínima de seis metros bajo el nivel de la calle.

El informe técnico que acompaña al expediente destaca el valor excepcional de estos refugios, ya que la desaparición de buena parte de los archivos de la Defensa Pasiva ha dificultado durante décadas su localización y estudio.

Refugios antiaéreos, un patrimonio oculto en el subsuelo de Palma

Refugios antiaéreos, un patrimonio oculto en el subsuelo de Palma

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Refugio antiaéreo | Calle de la Confraria de Sant Miquel / T. Fiol

Con la incoación del expediente se abre ahora un periodo de información pública y de audiencia a los ayuntamientos afectados. Una vez completado este trámite, la Comisión Insular de Patrimonio Histórico podrá aprobar la catalogación definitiva, que otorgará a los 33 refugios la máxima protección patrimonial prevista por la legislación balear.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, destacó tras el anuncio que "con la aprobación de este expediente reconocemos oficialmente el valor patrimonial de unos testimonios únicos de nuestra historia". Asimismo, la vicepresidenta de la institució insular y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, señalaba que "por primera vez dispondremos de un instrumento que proteja legalmente y de manera integral estos espacios. Nuestro compromiso es continuar ampliando el catálogo y abrirlos a la ciudadanía".

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La mayor parte de los refugios incluidos en esta primera fase se encuentran en Palma, donde se catalogarán 30 espacios repartidos por distintos puntos de la ciudad, como el entorno del Palau Reial, la plaza del Hospital, el Mercado de Santa Catalina, el Hospital General, el Institut Ramon Llull o el túnel del ferrocarril, entre otros. El listado también incluye un refugio en Marratxí, situado junto a la iglesia; otro en Sóller, en las escaleras que unen las calles Santa Apolònia y Mallorca; y el refugio del cuartel General Luque, en Inca.

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