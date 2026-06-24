Horizonte Rural dinamiza el sector agroalimentario combinándolo con la tecnología y los datos

Horizonte Rural, evento de nueva creación que persigue acercar la digitalización al campo, celebra su primera edición el próximo miércoles 29 de junio en la Finca de Raixa, con el objetivo de liderar la transformación del sector agroalimentario balear usando la tecnología como herramienta.

Este encuentro está organizado por AnySolution, y cuenta con el apoyo de Camp Mallorquí, Cooperatives Agroalimentaries Illes Balears, el Consell de Mallorca y DIHBAI-TUR.

Además, está financiado por la Comisión Europea a través del proyecto Spade, cuyo propósito es aprovechar el potencial de los drones para desarrollar servicios digitales que beneficien a la producción agrícola, la silvicultura y la ganadería. Además AnySolution es socio y lidera el proyecto piloto en España, específicamente en Mallorca, donde estas aeronaves no tripuladas se están usando para monitorizar cultivos de patata, olivos y cítricos, apoyando a los agricultores en la detección precoz de plagas y en la gestión sostenible de sus explotaciones.

El encuentro también cuenta con la participación de otros proyectos europeos, como son Data4Food, Data4Rural, CEADS, Smart Era y ClusterAtlas4Med.

Digitalización y sostenibilidad como metas

Horizonte Rural buscará romper silos y conectar la visión política con la realidad del surco, demostrando que la digitalización y la sostenibilidad no son metas lejanas para los agricultores y ganaderos, sino herramientas inmediatas para garantizar su rentabilidad, así como la soberanía alimentaria y la resiliencia del territorio insular. Para ello, se contará también con la presencia del sector público y de la empresa privada, apoyados por la Universitat de les Illes Balears, para que, todos unidos, logren convertir los fondos y las normativas en tecnología aplicada y progreso real.

En ese sentido, los asistentes podrán conocer de primera mano las únicas imágenes obtenidas con drones de campos de cultivos en Mallorca, o el primer mapeado de las bodegas de la región, entre otras iniciativas novedosas que aúnan el uso de la tecnología en el campo.

Representación institucional y expertos de primer nivel

La jornada será inaugurada por Begoña García Bernal, Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Dolores Ordóñez, directora de AnySolution.

También contará con una destacada representación institucional y empresarial, incluyendo la participación de Miquel Gual, presidente de Camp Mallorquí; Pilar Amate, consejera ejecutiva de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca; Guillem Ginard, consejero ejecutivo de Turismo del Consell de Mallorca; Josué Díaz, jefe del Servicio de Innovación del Govern de les Illes Balears; Álvaro Roca, director Insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio del Consell de Mallorca; Tommy Ferragut, director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad del Consell de Mallorca; Fernando Fernández Such, dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern de les Illes Balears; Jero Bonafé, presidenta de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears; José Escalona, director del Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua de la UIB; Alicia Bueno, responsable de internacionalización de la Cámara de Comercio de Mallorca; Marga Morey, técnica ADV de la Cooperativa Agrícola San Bartomeu de Sóller; Raquel Alonso, directora del Departamento de Tecnología, Innovación y Desarrollo de Esplet SAT; Joan Cifre, gerente de la Mancomunitat de’s Pla; y María Florit, propietaria y responsable de un alojamiento de Turismo Interior en Can Florit.

Además, Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, clausurará la jornada. Cabe destacar también que habrá una demostración de vuelo de drones durante el coffee-break.

Puedes inscribirte al encuentro de forma totalmente gratuita aquí. Aforo limitado.