Cifras abstractas para un trabajo inconcreto

El requerimiento del Consell para conocer el número de vehículos que manejan los rent a car es el fiel reflejo del sistema de gestión actual de la institución insular y, en el caso concreto de la movilidad, del escaso entusiasmo, mal disimulado, por equilibrar población, coches y visitantes. Algo así como empezar la casa por el tejado. Tras largos meses de anuncios y demoras, el Consell enviará al Parlament, para su trámite urgente, una ley de limitación de vehículos pero, a ciencia cierta, a día de hoy, desconoce la cantidad exacta que soportan las carreteras y calles. Admite, eso sí, por imperativo de la realidad, que son demasiados. Estamos ante una urgencia con datos de 2017, cuando el Govern contó 60.000 coches de alquiler. Nueve años después, tampoco hay estudio actualizado. Todo en trámite y dilatado. Además, la prometida ley de limitación se augura, en el mejor de los supuestos, para el próximo verano, después de unas elecciones en las que no se espera vuelco autonómico, pero con vías abiertas para repudiar compromisos adquiridos durante la legislatura vencida. Mallorca seguirá, por lo menos durante un año, atada al embotellamiento no tratado con rigor y eficacia. Es un atasco acumulado que se vuelve más difícil de esquivar a medida que pasa el tiempo. La introspección técnica que se hace hoy podría estar realizada y actualizada de forma permanente, pero el Consell es amigo de los números abstractos difusos entre trabajos inconcretos. Quizás con la intención de no molestar en exceso.