¿Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto? Una nueva app permite comprobar si será visible desde cualquier punto

El Govern balear y AstroMallorca han presentado este lunes Horizonte Eclipse 2026, una nueva aplicación gratuita diseñada para ayudar a la ciudadanía a planificar la observación del eclipse solar total del próximo 12 de agosto de forma segura y con antelación. La herramienta, disponible como aplicación web, puede utilizarse desde teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Además, permite instalarse directamente en la pantalla de inicio del dispositivo, sin necesidad de descargarla desde una tienda de aplicaciones. Para ello, basta con acceder a la página web y seleccionar la opción de añadirla a la pantalla principal.

Una vez abierta, la aplicación solicita la ubicación del usuario, que puede introducirse de forma automática, manual o seleccionando un punto concreto sobre un mapa. A partir de ahí, el sistema informa de si el eclipse será visible desde ese lugar. También muestra datos detallados sobre el fenómeno, como la hora de inicio, el momento de máxima ocultación del Sol y el final del eclipse.

Otra de sus funciones más destacadas es la representación gráfica del horizonte visible desde el punto elegido. Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden comprobar si montañas u otros elementos del relieve podrían dificultar la observación. Además, incorpora una brújula que indica la dirección exacta en la que se producirá el momento de máxima visibilidad.

La aplicación también ofrece simulaciones de los días previos al eclipse, permitiendo comprobar con antelación si el horizonte estará despejado desde el lugar seleccionado. Asimismo, está disponible en catalán, castellano, inglés y alemán; e incluye información divulgativa sobre el eclipse y recomendaciones de seguridad para observarlo sin riesgos.

La presentación de esta herramienta ha contado con la presencia del director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz; y del divulgador astronómico de AstroMallorca, Tomeu Mas. Gárriz ha subrayado que la herramienta “no nace para decirle a la gente dónde tiene que ir”, sino para “ofrecer información útil” que permita tomar decisiones con responsabilidad y evitar "desplazamientos innecesarios". Del mismo modo, ha destacado que la mejor manera de disfrutar del fenómeno es “hacerlo desde lugares próximos al domicilio”, siempre que las condiciones de visibilidad sean adecuadas.

Campañas de sensibilización

La Comisión continúa impulsando iniciativas para aprovechar este fenómeno astronómico “como una oportunidad de divulgación científica”. Además, la Conselleria ya ha puesto a disposición de la ciudadanía dos vídeos divulgativos, uno dirigido al público adulto y otro a los niños, con el objetivo de explicar de forma didáctica cómo se producirá este fenómeno astronómico.

Por otra parte, Gárriz ha asegurado que se están planificando “dispositivos específicos de prevención y seguridad”, así como “posibles restricciones de movilidad” asociadas al evento. Estas medidas, que se presentarán en las próximas semanas, tienen como objetivo garantizar que la ciudadanía y los visitantes “puedan disfrutar de uno de los eventos astronómicos más destacados de las próximas décadas”.