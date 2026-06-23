Los vecinos de Pere Garau denuncian el infierno de su barrio: "La falta de árboles ha convertido las calles en un horno"
Pere Garau Saludable defiende que la pavimentación de los alcorques produce que ascienda el mercurio del termómetro
Según la asociación, se han alcanzado los 49 grados en la calle Torcuato de Tena
Los vecinos de la asociación Pere Garau Saludable han salido este mediodía con termómetro y sombrillas en mano para denunciar las altas temperaturas que provocan "una situación insostenible". Los residentes apuntan a que la falta de árboles, "talados por el Ayuntamiento", están convirtiendo las calles en "auténticos hornos de asfalto".
Los vecinos recuerdan que Pere Garau es la barriada con mayor densidad de población de Palma y una de las que cuenta con menor ratio de zonas verdes y espacios públicos habitables. "Caminar por las calles sin arbolado a mediodía se está volviendo peligroso para gente mayor y niños, este mediodía el termómetro en los tramos sin arbolado alcanzaba los 49ºC", señala la asociación.
Las quejas se han centrado en la calle Torcuato Luca de Tena, así como en Faust Morell y Reis Catòlics; el grupo vecinal denuncia, ante la progresiva pérdida de masa verde urbana en el barrio, que Cort está aplicando una política de "hechos consumados desde hace años".
Asimismo, la agrupación se ha dirigido al Consistorio, solicitando un plan de corredores verdes consensuado con las entidades que trabajan en la barriada para mitigar las altas temperaturas estivales.
Estas demandas no son nuevas, ya que el pasado octubre el vecindario, mediante acciones simbólicas avisaron del peligro que suponería dicha tala que ahora perjudica a los residentes. Asimismo, la asociación no mantiene el silencio y el pasado mes de diciembre hizo públicos los desperfectos de la zona.
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