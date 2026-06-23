Siete de cada diez residentes de Baleares utilizan la sede electrónica, pero reclaman menos documentación y trámites más sencillos

La simplificación administrativa sigue siendo una de las principales demandas de la ciudadanía balear. Así lo refleja la segunda encuesta de los Estudios de Opinión de las Illes Balears (EOIB), que, entre el 21 de abril y el 1 de mayo, se han realizado cuestionarios a 1.689 residentes de las islas (ya sea en Palma, en part forana, en Menorca o en las Pitiüses). De hecho, siete de cada diez encuestados afirman utilizar la sede electrónica para realizar gestiones administrativas. Sin embargo, el canal presencial continúa teniendo un peso importante, ya que el 65% sigue recurriendo a las oficinas físicas para completar sus trámites, mientras que un 42% también utiliza la atención telefónica.

La encuesta pone de manifiesto una valoración moderadamente positiva del funcionamiento de las administraciones. Más del 40% de los participantes se encuentra satisfecho con los trámites administrativos, una cifra que duplica a quienes muestran insatisfacción. La nota media otorgada al conjunto de las administraciones alcanza el 6 sobre 10. Por instituciones, los ayuntamientos reciben la mejor valoración, con un 6,11, seguidos de los consells insulars (6,08), el Govern balear (6,04) y la Administración del Estado (5,75).

Los ciudadanos destacan especialmente la utilidad de la información que reciben, la facilidad para entender las respuestas y la rapidez en la gestión. En este sentido, el Ayuntamiento vuelve a ser la administración mejor valorada, ya que alrededor de la mitad de los encuestados considera que ofrece información útil, respuestas comprensibles y una tramitación ágil.

A pesar de ello, persisten diversas dificultades. El 45% señala el exceso de documentación exigida como el principal problema al relacionarse con la administración. Muy cerca aparecen la complejidad de los formularios (44%) y la falta de información clara sobre cómo realizar los trámites (43%). También se mencionan las dificultades para conseguir cita previa, los tiempos de espera para obtener respuesta y los problemas informáticos.

Ante esta situación, la medida más respaldada por los ciudadanos para mejorar la experiencia administrativa es la simplificación de los formularios, una propuesta apoyada por el 56% de los encuestados. Además, reclaman instrucciones más claras, una atención más personalizada y una reducción de la documentación requerida. Por otra parte, los ámbitos administrativos con mayor interacción por parte de los residentes son la sanidad, donde casi la mitad ha realizado algún trámite recientemente, seguidos de Hacienda y la educación.

Los resultados de la encuesta han sido presentados por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, junto a la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló. Durante la presentación de los resultados, Antoni Costa ha reconocido que el Govern esperaba “unos niveles de satisfacción más bajos", aunque hay “muchas cosas que mejorar para que la gente pueda realizar sus trámites administrativos con una mayor comodidad", señaló. El vicepresidente también ha recordado que los ciudadanos "tienen derecho a no presentar documentación que ya está en manos de la administración" y ha destacado que “los residentes de Menorca se muestran especialmente exigentes en sus valoraciones”. La próxima encuesta de los EOIB abordará “el consumo de producto local”, según ha confirmado Barceló.