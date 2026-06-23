Las patronales del 'rent a car' de Baleares se dividen ante la limitación de coches del Consell: del "muy positivo" al "no tiene sentido"

Fernando Rubio, conseller insular de Movilidad, ha citado este mediodía a los representantes de las patronales de 'rent a car' de Mallorca en las dependencias de General Riera, en Palma, para trasladarles el siguiente paso que efectuará el Consell de cara a la ley de limitación de entrada de vehículos: la institución insular requerirá formalmente a BALEVAL, AEVAB y el resto de empresas del sector que comuniquen el número de vehículos que operan a día de hoy en la isla para poder establecer un techo máximo a las flotas. Tras el encuentro, los presidentes de ambas patronales han atendido a los medios de comunicación para valorar la reunión y dar su punto de vista sobre la nueva norma, momento en el que han evidenciado cierta distancia entre sus posiciones.

El primero en comparecer ha sido Ramon Reus, presidente de la patronal de las pequeñas empresas de 'rent a car' de Baleares, AEVAB. Con cierta resignación, aunque aceptando la necesidad de la norma, como ya había expresado en anteriores ocasiones, Reus ha reconocido que "es positivo que ahora todo sea más controlado" y ha señalado que la ley permitirá a las empresas "tener un mejor servicio". "Podemos estar satisfechos de que se esté montando todo este tema. Será una prueba de fuego, como ha sido en Ibiza, pero creo que es positivo para todos", ha asegurado.

En cuanto al total de vehículos que pertenecen a las pequeñas empresas que representa su agrupación, Reus ha respondido abiertamente a las preguntas de los periodistas y ha indicado que en Baleares "más o menos tenemos unos 25.000 coches", mientras que en Mallorca la cifra se situaría en unos 15.000.

"Es una petición que se ha hecho en Formentera, en Ibiza, y ahora le toca a Mallorca", ha resumido el presidente de AEVAB.

BALEVAL desplaza el foco hacia el crecimiento demográfico y no ofrece ninguna cifra

En representación de BALEVAl, la gran patronal de empresas de coches de alquiler de Baleares, ha comparecido su presidente, Cristóbal Herrera, quien en se ha mostrado mucho más crítico con la futura ley y ha lanzado varios dardos dirigidos a las instituciones autonómicas por querer limitar los 'rent a car' y no haber atendido el crecimiento poblacional de la isla estos últimos años, algo que la patronal ya había criticado con anterioridad.

Herrera ha negado que los 'rent a car' sean un factor determinante y estructural en la saturación de la red de carreteras de Mallorca y ha optado por desplazar el foco hacia la evolución demográfica de la isla y sus consecuencias sobre el modelo territorial. "Esta no es la vía para solucionar los problemas de movilidad que existen en la isla. Hay una presión demográfica que no se ha atendido con una actualización de las infraestructuras. No puede ser que se programe para 2032 la ampliación del tren desde el aeropuerto y se nos vaya a limitar ya desde este año", ha señalado.

El presidente de BALEVAL, si bien ha considerado como "muy positiva" la iniciativa del Consell de requerir el número de vehículos del que disponen las empresas, también ha defendido que la limitación de entrada no solucionará el colapso de las carreteras de Mallorca en temporada alta: "(La limitación) No tiene ningún sentido. Hay que atender aquellos puntos como Formentor donde existen problemas para gestionar el tráfico. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que los problemas de circulación no se producen solo durante el verano, solo cambian de sitio. Durante todo el año sufrimos en Mallorca estos atascos, además de los problemas que tenemos de transporte público".

Para la mayor patronal de 'rent a car' del archipiélago, la situación de colapso no debería atacarse desde la limitación, sino desde la mejora en infraestructuras y servicios públicos. "Se debería de apostar por más transporte público, por infraestructuras actualizadas y por una gestión de aquellos puntos que crean una problemática".

Cuestionado acerca del número de vehículos que componen la flota de las empresas adheridas a su patronal, Herrera ha evitado dar cifras y se ha escudado en "no especular sobre cuantos coches hay". Según ha dicho, "se han dado cifras muy diversas", aunque a día de hoy "hay que contar los coches de verdad".

"Con la tecnología que hay se puede hacer. Hace falta un censo real de los coches. Por eso la iniciativa del Consell es muy positiva, porque por fin podremos tener datos completos", ha defendido Herrera, haciendo referencia al concepto de "datos reales" sobre el que tanto se ha apoyado el Govern esta legislatura para tomar decisiones.

Por último, sobre el recuento de coches de alquiler, ha lamentado que todavía no se haya puesto en marcha el sistema de cámaras para contabilizarlos que el Consell le prometió a la patronal hace unos meses. Esa fue precisamente una de las peticiones que BALEVAL le hizo a la institución insular mientras se reunían para tratar la futura ley de regulación. "Este verano creíamos que iba a haber un sistema de cámaras en Mallorca y en otras islas para contar coches y tener datos reales, y a día de hoy todavía no tenemos esos datos".