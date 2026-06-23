Més denuncia que los residuos de Ibiza suponen un mayor carga ambiental para Mallorca
La formación ecosoberanista ha criticado este martes que la importación de residuos de las Pitiusas se ponga en marcha sin que se haya firmado todavía el convenio correspondiente y con las tasas de residuos de 2025 y 2026 pendientes de aprobación, circunstancias que, a su parecer, impiden verificar los supuestos beneficios económicos anunciados por el PP y Vox para justificar la operación
Més per Mallorca ha denunciado que el inicio del traslado de residuos de Ibiza a Mallorca supondrá más incineración y una mayor carga ambiental para la isla, sin que exista ninguna garantía de reducción de la tasa de tratamiento de residuos que pagan los ayuntamientos y, en última instancia, los ciudadanos.
La formación ecosoberanista ha criticado este martes que la importación de residuos de las Pitiusas se ponga en marcha sin que se haya firmado todavía el convenio correspondiente y con las tasas de residuos de 2025 y 2026 pendientes de aprobación, circunstancias que, a su parecer, impiden verificar los supuestos beneficios económicos anunciados por el PP y Vox para justificar la operación.
La portavoz de Més en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha sostenido que los populares prometieron que la llegada de residuos de Ibiza serviría para abaratar la tasa de tratamiento de residuos en Mallorca, una previsión que considera desmentida por los hechos. Según la formación, más de un año después de los primeros anuncios, no existe ninguna rebaja efectiva para los municipios mallorquines ni se han aprobado las tasas correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.
Més también ha cargado contra la gestión del conseller insular de Medio Ambiente, Pedro Bestard, al que acusa de actuar con falta de transparencia en una operación sobre la que continúan existiendo numerosas incógnitas económicas y jurídicas. Perelló ha cuestionado quién asumirá finalmente los costes de la operación, qué compromisos económicos se han adquirido y cuáles serán los beneficios para las empresas implicadas, además de reprochar la ausencia de información pública sobre el proceso.
La portavoz ecosoberanista también ha recordado que el convenio anunciado entre el Consell de Mallorca y el Govern balear contempla una aportación de 50 millones de euros durante diez años, una cantidad que considera insuficiente para generar una reducción significativa de la tasa de residuos.
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