El Govern tramita los planes de gestión de sa Dragonera, las montañas de Artà, la bahías del norte y la costa sur de Mallorca tras la Ley Ómnibus

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural informó ayer del inició de la tramitación para aprobar los planes de gestión Natura 2000 de las montañas de Artà, sa Dragonera, las bahías del norte de Mallorca y la costa sur de Mallorca, con los que completa el inicio de la tramitación de todos los planes de gestión de la Red Natura 2000 que quedaban pendientes en Baleares, una de las principales líneas de trabajo de la legislatura.

Los cuatro planes dan cobertura a algunos de los espacios naturales más relevantes de Mallorca. El de las montañas de Artà afecta a este gran espacio natural del levante de la isla; el de sa Dragonera incluye la isla y su entorno protegido; el de las bahías del norte de Mallorca comprende los espacios de la bahía de Pollença, la bahía de Alcúdia, la Victòria y Can Picafort, y el de la costa sur de Mallorca engloba los espacios del cap de cala Figuera, el área marina del cap de cala Figuera, el cap d' Enderrocat, el cap Blanc y el cap de Ses Salines.

Estos planes de gestión de espacios protegidos serán los primeros que se tramitan a partir de las modificaciones que, a través de la Ley Ómnibus, el Govern ha introducido en la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de Baleares (LECO). El nuevo texto, como ya adelantó este diario, reduce notablemente el tiempo de exposición pública en las modificaciones de los planes de ordenación de recursos naturales, de dos meses a 30 días. Y de dos meses a solo 20 días si las modificaciones se consideran puntuales. Además, abre la puerta en los espacios naturales protegidos a los "usos pesqueros profesionales y recreativos, incluidas las competiciones de pesca deportiva". Y elimina el informe previo del ayuntamiento competente y del Consell de Mallorca, obligatorio para la autorización de instalaciones o equipamientos en la red de áreas de Lleure a la Natura.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que "este paso es importante porque con estos cuatro planes ya hemos iniciado todo lo que quedaba pendiente de la Red Natura 2000 en Baleares". Torres ha añadido que "nos hemos encontrado con expedientes que llevaban más de diez años paralizados e, incluso, procedimientos que habían caducado y que hemos tenido que reiniciar. Con este paso dejamos en marcha todos los instrumentos de gestión pendientes para que estos espacios dispongan, por fin, de la planificación que necesitan".

Imagen de las montañas de Artà / CAIB

Cuando el actual Govern asumió sus responsabilidades en 2023, hace ya tres años, una parte importante de los planes de gestión Natura 2000 se encontraba pendiente de tramitación. En algunos casos, los procedimientos se habían iniciado hacía más de una década sin llegar a culminarse e, incluso, tres de los expedientes publicados ahora habían caducado, lo que ha obligado a reiniciar su tramitación para garantizar su seguridad jurídica.

Los planes de gestión Natura 2000 constituyen la herramienta básica para garantizar la conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario, establecer los objetivos de conservación de cada espacio, ordenar los usos compatibles con sus valores naturales y definir las actuaciones necesarias para asegurar su preservación a largo plazo.

Con la publicación de las resoluciones en el BOIB se abre ahora el periodo de participación pública previo a la redacción de los planes. Durante un mes, la ciudadanía, las entidades, los propietarios, los sectores implicados y las administraciones podrán presentar aportaciones antes de la elaboración de los documentos definitivos. Antes de la modificación de la LECO el plazo era de dos meses.