El Govern destina hasta 1.000 euros por niño para cubrir los campamentos de verano en Baleares

Nuevas ayudas para facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral se han publicado esta mañana en el GOIB. Se ha presupuestado un total de 1,25 millones de euros repartidos en 3 planes diferentes para dar apoyo a las familias trabajadoras de las Islas Baleares con hijos menores de 14 años, o menores de 21 con discapacidad.

El primer programa, al que el Govern dota un total de 250.000 euros, va dirigido a las familias que contraten trabajadores del hogar para el cuidado de los menores. El importe máximo que se puede recibir de esta primera ayuda es de un máximo de 4.000 euros por unidad familiar.

La gran novedad de esta nueva convocatoria de 'Cheque Canguro' es la inclusión de dos nuevas categorias para subvencionar las actividades estivales a las que se destinan una partida de 500.000 euros a cada una. Por una parte, el segundo itinerario cubre los gastos de los servicios complementarios en centros educativos o instalaciones vinculadas durante la escolarización, mientras que plan restante ofrece ayudas para costear actividades fuera del período escolar como son: campamentos, escuelas de verano y otros servicios de custodia de Baleares tanto públicos como privados. La subvención máxima para ambos programas es de hasta 1.000 euros por infante y se pueden distribuir indistintivamente entre las acciones subvencionables de los dos programas.

Cada uno de estos planes tiene diferentes fechas para presentar los documentos pertinentes. El primer plazo es para solicitar la ayuda asociada al cuidado de los niños en centros educativos o vinculados e inicia el próximo 1 de julio, concluyendo el 31 del mismo mes.

En segundo lugar, la prestación que cubre los gastos de las actividades durante las vacaciones de los menores, permanecerá abierto desde el próximo 10 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Finalmente, el período para solicitar la ayuda al cuidado en el domicilio, el plazo concurrirá desde el próximo 1 de octubre hasta el último día del propio mes.

Para poder optar a estas ayudas, se deben de cumplir los siguientes requisitos: Estar empadronado y tener residencia en las Islas Baleares, justificar la necesidad de conciliación, tener una renta por cápita familiar menor a 30.000 euros anuales, estar al corriente de las obligaciones tributarias y conservar la documentación justificativa durante 5 años.

Las solicitudes se podrán presentar físicamente en cualquier punto de la administración o en la sede electrónica del CAIB. Las ayudas se considerarán por orden de entrada, priorizando las que sean correctas y estén completas.