Exigen explicaciones a Educación y Salud por la gestión del cierre cautelar de la cocina de Can Arabi

El PSIB-PSOE ha solicitado la comparecencia urgente del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y de la consellera de Salud, Manuela García, para que expliquen a las familias la gestión del cierre cautelar de la cocina central de Can Arabí, ubicada en Binissalem, que suministraba menús a 33 centros educativos de Mallorca. El Grupo Socialista ha registrado una solicitud ante la Mesa del Parlament para convocar una Diputación Permanente con el objetivo de que ambos responsables autonómicos den explicaciones sobre la situación generada tras el cierre de la cocina, decretado por la Conselleria de Salud a raíz de una inspección que detectó incumplimientos en la elaboración, manipulación y transporte de alimentos destinados, principalmente, a comedores escolares.

Los socialistas consideran que el Govern debe aclarar si los alumnos estuvieron en riesgo antes de que se adoptara la medida cautelar y ofrecer garantías sobre la seguridad del servicio de comedor. Asimismo, reclaman información sobre si los alimentos servidos durante el pasado curso cumplían las condiciones adecuadas y cómo se garantizará la prestación del servicio tanto durante las actividades de verano como de cara al próximo curso escolar.

En la iniciativa registrada, el PSIB-PSOE también propone la celebración de una comisión parlamentaria de Educación y otra de Salud, ambas con un único punto en el orden del día centrado en el cierre de Can Arabí. Además, en el caso de la consellera de Salud, los socialistas cuestionan el tiempo transcurrido hasta la adopción de la medida, al señalar que la empresa había recibido sanciones por parte del servicio de Salud en los dos últimos años.

El partido sostiene que las familias continúan teniendo incertidumbres sobre lo sucedido y critica que, a su juicio, el Govern no ha ofrecido todavía explicaciones suficientes ni a los centros educativos ni a los padres y madres afectados.