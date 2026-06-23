Cuatro estudiantes destacan en los Jocs Florals de la UIB por sus obras de ensayo, poesía, relato breve y fotografía
Como clausura del curso académico, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat de les Illes Balears premia la creatividad de sus estudiantes en las diferentes áreas culturales
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha celebrado este martes una nueva edición de los Jocs Florals, con el objetivo de promover la literatura, las artes y la música a los más jóvenes. El acto ha coincidido con la clausura del curso académico y los primeros días de verano.
Durante el evento, se han reconocido los mejores trabajos en categorías de ensayo, poesía, relato breve y fotografía. Gracias a este certamen, numerosos estudiantes de los grados de Historia del Arte, Geografía, Historia, Lengua y Literatura Españolas, Lengua y Literatura Catalanas, Estudios Ingleses, Filosofía y Trabajo Social han podido fomentar su creatividad y reflexión académica en diferentes formas de expresión artística.
Los premiados de esta segunda edición son, en la modalidad de ensayo, Anelia Crehuet Dilayanova (Trabajo Social), por su obra ‘Del welfare state en el patchwork state: cuidado, precariedad laboral y burnout profesional en la intervención del trabajo social’; en la de fotografía, Gabriel Belli Vázquez (Lengua y Literatura Españolas), por su obra ‘El precio del turismo’; en la de poesía, Daniel Martínez Bauzá (Lengua y Literatura Españolas), por su obra ‘Nueva nube de formas’; y en la de relato breve, Fatima Castelló Barea (Historia del Arte), por su obra ‘Escribo por ti’
Por otra parte, la modalidad de traducción, también integrada en este certámen, ha quedado desierta en esta edición. En cuanto al jurado, ha estado integrado por cinco profesores en activo de la Facultad que son especialistas en las diferentes áreas de la expresión cultural relacionadas con el evento.
Finalmente, tras la entrega de premios, el Collegium Musical, un conjunto instrumental que ofrece conciertos para acercar a la comunidad universitaria diferentes repertorios de distintas épocas, ha protagonizado el concierto de verano. Para ello, ha contado con un repertorio variado que ha incluido obras de P. I. Chaikovski, R. Strauss, J. Ramírez, E. Whitacre, A. Piazzolla, G. Marks y A. Khatxaturian.
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