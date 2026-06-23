Consulta aquí el programa de la gran noche de Sant Joan de Palma

Un año más el Parc de la Mar acoge la gran noche de Sant Joan de Palma este martes 23. La celebración, organizada por el Ajuntament y la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, ofrece una amplia programación dirigida para todos los públicos que quieran celebrar esta simbólica verbena en la capital de la isla.

La festividad, que empezará a las 20.00 horas, contará con el tradicional encendido del 'fogueró', música en directo con artistas como la banda mallorquina 'Xanguito' y otras actividades para todos los públicos.

'Foguerons' y 'Correfocs'

20.00 horas: encendido del ' fogueró' mediante la Flama de la Llengua , con la participación de la Obra Cultural Balear .

encendido del ' mediante la , con la participación de la . 20.15: 'correfoc' infantil , en el que participarán las colles de dimonis Enfocats , Kinfumfa , Patits Encabritats y Realment Cremats .

, en el que participarán las colles de dimonis , , y . 22.00 horas: pregón de las fiestas que, como novedad este año, incorporará un monólogo satírico a cargo de Santi Liébana .

de las fiestas que, como novedad este año, incorporará un monólogo satírico a cargo de . 22.30 horas: inicio del tradicional 'correfoc', que reunirá a las colles Enfocats, Realment Cremats, Kinfumfa, Ses Germanies, Illa Galera y Maleïts Encabritats, además de las bèsties de foc Drac i Guardians de Sant Jordi, Òliba de la Real y Es Drac de na Coca. Antes del gran 'correfoc', la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma dirigirá unas palabras de bienvenida.

Cartel de la Noche de Sant Joan que se celebrará el 23 de junio. / DM

Música y baile tradicional

21.00 horas : actuación de ball de bot a cargo del grupo Al-Mayurqa .

: actuación de a cargo del grupo . 23.30 horas: concierto de Xanguito, una de las bandas más destacadas del panorama musical balear.

Además, el programa contará con la participación de la actriz y directora de teatro Cristina Francioli.