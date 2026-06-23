El Consell exige a los 'rent a car' el número de vehículos que operan en Mallorca tras nueve años sin cifras

El Consell de Mallorca continúa con el trabajo previo de cara a la futura ley de limitación de entrada de vehículos. Con tal de despejar la incógnita y conocer el tamaño real de las flotas de 'rent a car' que temporada tras temporada recorren las carreteras de la isla, el departamento insular de Movilidad liderado por Fernando Rubio emitirá en los próximos días un requerimiento de información a las distintas patronales del sector para que, en la mayor brevedad posible, remitan a la institución insular el número de vehículos de alquiler de que disponen las empresas adheridas a cada patronal. También se elaborará un requerimiento público para que aquellas empresas no adscritas a ninguna federación también se van obligadas a facilitar sus datos al Consell.

El departamento de Movilidad, además de querer ponerle cifras a la realidad de los 'rent a car' de Mallorca, necesita conocer los números para poder aplicar el tope a las flotas tal y como establece el artículo 16 de la citada ley de limitación. El apartado sexto de la norma señala claramente que "las empresas de alquiler de coches están obligadas a comunicar al Consell (...) las matrículas o números de bastidor de todos los vehículos que entren en la y salgan de Mallorca, juntamente con el día y la hora en que se produce la entrada y la salida".

Además, cabe recordar que los últimos datos sobre el número de 'rent a car' que circulan por Mallorca datan de 2017, cuando las estimaciones del Govern situaban el parque móvil del sector entre unos 55.000 y 60.000 vehículos. Tal y como ha señalado el conseller Rubio, "han pasado nueve años y los datos deberán de actualizarse", ya que, siguiendo la lógica de crecimiento que ha experimentado la isla en la última década, dicha cifra podría haberse multiplicado.

Así, vistas las reticencias que las patronales del sector han venido mostrando hacia la ley desde que se anunció en 2023, Rubio ha querido comunicar personalmente a los presidentes de BALEVAL y AEVAB, Cristóbal Herrera y Ramon Reus respectivamente, el requerimiento de información que emitirá el Consell para conocer los datos de las flotas. Durante la reunión mantenida esta mañana en las dependencias de General Riera, donde se encuentra el departamento de Movilidad, el conseller insular les ha comunicado que la institución ya trabaja en el estudio de carga que determinará el techo de vehículos que podrán entrar por los puertos a Mallorca en los meses estipulados (previsiblemente la temporada alta) y que también estipulará el límite a los coches de alquiler.

"Hemos pedido a las patronales su colaboración. Ya hemos solicitado datos a otros organismos y pronto dispondremos de cámaras para cuantificar los vehículos. Sin embargo, la ley estipula que debemos escuchar y pedir información directamente a las empresas del sector, y eso es precisamente lo que hemos hecho hoy", ha dicho Rubio al término del encuentro.

Esta petición de información del Consell se enmarca dentro del trabajo previo que la institución insular viene haciendo desde que se aprobó el texto en el pleno a principios de junio; el departamento de Movilidad está acelerando para recopilar todos los datos posibles para que cuando la ley finalice toda su tramitación parlamentaria, prevista para finales de este año o, como muy tarde, febrero de 2027, puedan aplicarse los límites de forma efectiva, pues estarían ya elaborados con los datos que quiere tener el Consell. "Es un momento importante. Es verdad que la ley no está aprobada, pero nos adelantamos con tal de tener todos los datos y que, cuando la ley entre en vigor, ya se pueda llevar a pleno el acuerdo con tal de implementar las limitaciones", ha señalado Rubio.