Comienza una campaña del Govern para captar pisos vacíos en la part forana

La part forana presenta unas posibilidades muy notables a la hora de incorporar al programa Lloguer Segur viviendas que permanecen vacías y que para poder ser alquiladas necesitan ser reformadas, una vez que esta tipología de inmuebles ha sido aceptada por el Govern, según señala el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, José Miguel Artieda.

Eso explica que representantes del citado organismo colegial, de los administradores de fincas, del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) y de la federación de entidades locales de las islas (FELIB) hayan puesto en marcha diferentes actos para informar a los propietarios de inmuebles de la citada posibilidad, cobrando hasta un máximo de 50.000 euros por adelantado para financiar las obras si luego ponen su casa en alquiler durante siete años dentro del citado plan, además de las restantes opciones que se ofrecen.

Pueblos visitados

Tanto Artieda como la propia conselleria de Vivienda señalan que estos encuentros con propietarios se han mantenido ya en Pollença, Campos, Capdepera y Sóller, y está previsto extenderlos a Inca, Manacor, Llucmajor, Calvià y Andratx, entre otros municipios, dentro de una campaña con la que se espera llegar a la mayor parte de la isla.

José Miguel Artieda, presidente de los API baleares / B. Ramón

El presidente de los API señala que un caso habitual en muchas poblaciones, especialmente del interior de la isla, es la existencia de viviendas que están vacías y que presentan deficiencias como filtraciones de humedad en las paredes, instalaciones eléctricas antiguas y problemas en cocinas y baños, y que una vez realizadas las correspondientes mejoras podrían entrar en el mercado del alquiler.

Añade que se trata de inmuebles que suelen tener unas dimensiones elevadas, lo que los puede hacer especialmente atractivos una vez remozados.

Desconocimiento

Un aspecto subrayado por Artieda es que lo que se está observando en esas visitas es que sigue existiendo un notable desconocimiento de las características del programa Lloguer Segur.

Por ello, asegura que la intención es no solo visitar la mayor parte de la isla, sino repetir las visitas a un mismo municipio «todas las veces que hagan falta» para facilitar esa información.