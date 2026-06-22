El traslado de residuos de Ibiza a Mallorca se inicia esta semana o día 29

El esperado inicio del traslado de residuos desde Ibiza a Mallorca, que se ha hecho de rogar, se iniciará esta semana o, más probablemente, el lunes 29 de junio, dentro de siete días, según especifica el presidente del Consell, Vicent Marí, a este diario. Marí no puede concretar la fecha porque la decisión de cuándo se manda el primer contenedor «está pendiente de flecos burocráticos», que son los que han impedido que comenzara hoy: «La idea era empezar mañana [por hoy lunes], pero por temas burocráticos igual se retrasa unos días. Es cuestión de días, no de semanas. Puede ser esta semana, el jueves. O ya se empezará el lunes [29 de junio] para hacer la semana completa [de lunes a viernes, que es cuando el barco hará la ruta]. Depende de cuestiones de logística».

«La idea -apunta el presidente- es ir enviando. Saber qué tipo de trailer o de qué manera se ha de hacer». El plan piloto servirá para averiguar cuál es «la forma más eficiente» de trasladar los residuos hasta la planta de valorización energética de Tirme, en Mallorca: «Se enviarán los residuos embalados, con las máximas garantías para que no huela. Ni aquí ni allí, ni en Ibiza ni en Mallorca. O sea, que ni haya lixiviados [que rezumen]. Se hará con las máximas garantías para que no haya molestias. [El plan piloto] será clave para que se pueda hacer un traslado sin que se convierta en un problema todavía mayor».

Un barco específico

Para ese transporte se necesita un navío muy específico, y encontrarlo, asegura Vicent Marí, no ha sido sencillo: «No ha sido fácil encontrar el que se necesita. Finalmente, parece ser que Baleària será la naviera que ponga esa embarcación». Hará la ruta entre el puerto de Ibiza y el de Palma «de lunes a viernes», si bien las fechas «podrían cambiar. Pero en principio será de lunes a viernes». De ahí que, aunque el primer envío pudiera realizarse el próximo jueves 25 de junio, lo más probable es que se espere al lunes 29.

Y ese barco «no estará dedicado solo al traslado de los residuos de Ibiza, pues también transportará otro tipo de carga y pasaje», indica Marí, que desconoce el nombre de la embarcación y de qué tipo es: «Pero por lo visto, Baleària tiene que traerla desde otro puerto», para lo cual la naviera ha de «cambiar la ruta de esa embarcación».

«Ahora -añade el presidente insular- de lo que se trata es de empezar a mandar los residuos a Mallorca. No será un traslado masivo desde el primer día. Inicialmente será testimonial. Irá de menos a más, para ver cómo funciona. Lo importante es mandar la primera plataforma. No vamos a mandar 20 el primer día, sino que empezaremos de una manera modesta. De menos a más». El Consell tiene preparada, afirma Marí, la parte que le corresponde de este complicado proyecto: «Ya tenemos las embaladoras, tenemos los transportistas... La UTE se ha encargado de todo eso». Y Baleària pone el barco, aunque «no en exclusiva». Se descartó la propuesta inicial de que el traslado lo hiciera un navío que, en vez de ir directamente a Mallorca, pasase antes por València: «No, tiene que ir directo. Parece sencillo organizar todo esto y hallar un barco que lo haga, pero no lo es».

En manos de la UTE

El presidente del Consell de Ibiza indica que la institución ya ha cumplimentado todo el procedimiento administrativo relacionado con la adjudicación del traslado a la UTE Giref, la unión temporal de empresas que, además de ser la responsable de la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Ca na Putxa (que ha llegado al fin de su vida útil), fue la única que presentó la oferta para este plan piloto. La UTE se encargará «del embalaje, del transporte terrestre hasta el puerto de Ibiza, del transporte marítimo, del trato con la naviera, del transporte desde el puerto de Palma hasta la planta de valorización energética de Tirme...», explicó Marí con motivo del Consell de alcaldes celebrado el 11 de mayo: «La ley ya nos habilitaba para que fuera esa UTE, que es la concesionaria, la que hiciera este plan piloto para saber en qué condiciones tiene que llevarse a cabo este traslado», recalca ahora el presidente, que añade que el proyecto tiene una duración máxima de dos años.

En cuanto al Consell de Mallorca, la segunda de las tres patas de ese transporte, «ya ha recibido toda la documentación del Govern balear en la que se garantiza que se abonarán 50 millones a Tirme», la empresa concesionaria del servicio público insularizado de tratamiento de residuos urbanos de la mayor isla de Balears: «Porque esto ha sido un pacto a tres bandas: Govern y consells de Mallorca y Ibiza», recalca Marí.

Firma electrónica

Esos 50 millones, a pagar en una década, «abren la puerta a que otras islas [en este caso Ibiza] puedan utilizar la planta de Tirme». Esa cantidad «cubre una parte de las inversiones, a modo de compensación» y «beneficiará a la tarifa de basuras que pagan en Mallorca. Pero también beneficiará a los ibicencos, que así pagarán la misma tarifa que los mallorquines en cuanto al uso de la planta incineradora».

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Ahora solo falta la firma del convenio del Consell de Mallorca con el de Ibiza para poder iniciar el traslado: «Se firmará en el momento [de iniciar el envío]. El convenio ya está cerrado, ya solo se trata de rubricarlo y de empezar». La firma será electrónica, es decir, no hace falta que ambos presidentes insulares estén cara a cara: la plasmarán o esta semana o, como muy tarde, el próximo lunes 29 de junio, insiste Marí.