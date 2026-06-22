El tiempo de la revetla de Sant Joan en Mallorca: sin peligro de lluvia, pero con mucho calor

La Nit de Sant Joan se celebrará este martes en Mallorca con tiempo estable, ambiente muy caluroso y sin previsión de lluvia, tras unos días previos marcados por la ola de calor que afecta a las islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por el sol, el polvo en suspensión y las temperaturas altas, un escenario que acompañará a una de las noches más esperadas del inicio del verano en la isla.

El principal protagonista de la Revetla de Sant Joan en Mallorca no será el mal tiempo, sino el calor. Según la previsión, este martes se espera una máxima de unos 35 grados en Mallorca, con valores más elevados en el interior de la isla. De hecho, Aemet mantiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas en el interior de Mallorca, donde los termómetros pueden alcanzar los 38 grados entre las 12.00 y las 20.00 horas.

La tarde será, por tanto, especialmente calurosa en municipios del Pla y del interior, antes de dar paso a una noche más llevadera, aunque todavía cálida en buena parte de la isla. En Palma, zonas costeras y áreas urbanas, el calor acumulado durante el día puede dejar una sensación de bochorno durante las primeras horas de la noche, coincidiendo con los desplazamientos hacia playas, plazas y puntos de celebración.

Cielo despejado para la Revetla

La buena noticia para quienes tengan previsto celebrar la Nit de Sant Joan al aire libre es que no se esperan lluvias. La previsión de la Aemet para Baleares apunta a un cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas y presencia de polvo en suspensión, un fenómeno habitual en episodios de entrada de aire cálido que puede dejar el cielo más turbio y reducir algo la visibilidad.

El viento soplará entre flojo y moderado de componente este. En la Serra de Tramuntana, la Aemet prevé rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, por lo que conviene extremar la precaución en zonas expuestas y en actividades al aire libre.

Una noche cálida tras una jornada de aviso

La Revetla llegará después de una jornada muy calurosa. Aunque durante la noche las temperaturas bajarán, el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. La mínima prevista ronda los 20 grados, pero en puntos urbanos y del litoral la sensación térmica puede ser superior, especialmente si se mantiene la humedad.

Por ello, la recomendación para quienes salgan a celebrar Sant Joan es clara: llevar agua, evitar esfuerzos innecesarios, no exponerse al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y población vulnerable. El calor será el principal factor a tener en cuenta durante toda la jornada.

Precaución también por el riesgo de incendio

La combinación de altas temperaturas, sequedad ambiental, viento y celebraciones al aire libre obliga también a extremar las precauciones. La Nit de Sant Joan suele concentrar hogueras, desplazamientos y reuniones en espacios abiertos, pero en plena ola de calor cualquier imprudencia puede tener consecuencias.

En Baleares está prohibido encender fuego en terreno forestal durante la época de alto riesgo, que comenzó el pasado 1 de mayo. También están restringidas las quemas forestales. Por ello, las autoridades insisten en actuar con responsabilidad, respetar las normas y evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio.