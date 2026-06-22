Rosario Sánchez será la candidata del PSOE al Govern para enfrentarse a Prohens: "Quiero ser la próxima presidenta de Baleares"

La carrera hacia las elecciones autonómicas de 2027 ya tiene a dos de sus principales protagonistas. Mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, volverá a ser la candidata del PP para revalidar el cargo, el PSIB ha comenzado a despejar la incógnita sobre quién encabezará su proyecto político. La elegida es Rosario Sánchez, actual secretaria de Estado de Turismo y vicesecretaria general de los socialistas baleares, que este lunes ha anunciado oficialmente su intención de concurrir a las primarias para convertirse en la próxima candidata del PSOE a la Presidencia del Govern.

Aunque el proceso interno todavía debe completarse, el anuncio de Sánchez tiene una evidente lectura política que trasciende las primarias. La dirigente socialista, que tiene el apoyo de la cúpula del partido y cuenta con el aval de Armengol, se sitúa ya como la principal aspirante a liderar la alternativa a Prohens y da el pistoletazo de salida a un ciclo electoral que entrará de lleno en la agenda política balear a partir del próximo otoño.

La propia Sánchez no ha ocultado sus aspiraciones. "Quiero ser la próxima presidenta del Govern de les Illes Balears y por eso me presentaré a las primarias del PSIB", afirma en el vídeo difundido este lunes a través de las redes sociales. "Sé que es una responsabilidad enorme, pero me hace muchísima ilusión cambiar las cosas", añade.

El anuncio se produce apenas dos días después de que la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, avanzara la voluntad de la dirección socialista de acelerar la elección de candidatos para los próximos comicios. El partido quiere resolver durante el mes de julio la designación de sus cabezas de cartel autonómicos, insulares y municipales para entrar cuanto antes en modo electoral. El nombre de Rosario Sánchez llevaba meses apareciendo en las quinielas internas para liderar la candidatura autonómica y este lunes ha decidido despejar cualquier duda.

Mientras Rosario Sánchez será la próxima candidata a la presidencia del Govern, una vez superado el trámite de las primarias, la dirección del partido seguirá en manos de Francina Armengol, que mantendrá el liderazgo orgánico de la formación y que, con casi total seguridad, volverá a encabezar la candidatura socialista al Congreso en las próximas elecciones generales.

El inicio del duelo con Prohens

El movimiento tiene además una importante carga simbólica. Por primera vez desde la derrota electoral de 2023, el PSIB ya tiene un rostro definido para intentar recuperar el Consolat de Mar. La legislatura entra en su último año y los partidos comienzan a ordenar sus liderazgos pensando en las urnas. El PP afronta este tramo final con una presidenta consolidada y con la expectativa de mejorar sus resultados electorales. El PSIB, por su parte, inicia una nueva etapa en la que Rosario Sánchez será la encargada de confrontar políticamente con Prohens y presentar una alternativa de gobierno.

La dirigente socialista ha querido vincular su candidatura a los problemas cotidianos de los ciudadanos. Para ello ha elegido Cala Major, el barrio en el que creció, como escenario del vídeo con el que ha lanzado su mensaje. Desde allí reivindica una política orientada a combatir las desigualdades y a ofrecer respuestas a cuestiones como la crisis de la vivienda, la presión sobre los servicios públicos o la pérdida de oportunidades para amplias capas de la población.

"Os lo cuento desde aquí, desde Cala Major, desde mi barrio. Junto a un mar que nos une a todos los que vivimos en las islas y donde encuentro muchísimas de las razones para tomar esta decisión", explica. La candidata socialista describe un territorio donde conviven la prosperidad económica y las dificultades sociales. "Un barrio en el que convive la riqueza con desigualdades inaceptables", afirma.

Vivienda, desigualdad y servicios públicos

Buena parte de su discurso gira alrededor de los problemas que previsiblemente marcarán la próxima campaña electoral. Sánchez sostiene que existe una creciente sensación de resignación ante cuestiones como la vivienda, las dificultades de acceso a determinados servicios o la desigualdad social y contrapone a ese diagnóstico un mensaje de optimismo político.

"Cada día quieren hacernos creer que no hay nada que hacer, que la falta de igualdad de oportunidades, que la falta de servicios públicos, que la falta de vivienda no tienen remedio. Yo os digo que sí, que hay esperanza", afirma.

La dirigente socialista asegura que su objetivo es construir un proyecto capaz de ofrecer expectativas de futuro a la ciudadanía. "Quiero trabajar para ilusionarnos con unas islas de futuro, con oportunidades y bienestar para todos, para cada barrio, para cada pueblo y para cada rincón de esta tierra. No es la hora de las excusas, es la hora de las soluciones. La esperanza por encima de la resignación", proclama.

Un proceso que arranca esta semana

El anuncio coincide con el inicio formal del proceso interno que debe culminar con la proclamación de los candidatos socialistas para las elecciones de 2027. El próximo sábado el Comité Federal del PSOE aprobará el calendario definitivo de las primarias, aunque la dirección balear ya ha manifestado su voluntad de acelerar los plazos para que los candidatos puedan comenzar a trabajar cuanto antes en sus respectivos proyectos políticos.

La intención del PSIB es celebrar durante el mes de julio la elección de las candidaturas al Parlament, a los consells insulares y a los municipios de más de 50.000 habitantes. A falta de que se formalicen los trámites internos, el anuncio de Rosario Sánchez permite dibujar ya el principal eje político de las próximas autonómicas. A un lado estará Marga Prohens, que buscará revalidar la presidencia tras cuatro años al frente del Govern. Al otro, una dirigente socialista que estuvo acompañando a Francina Armengol durante los ocho años del Pacto y ahora llega desde Madrid con el objetivo de recuperar la presidencia del Govern. La batalla por el Consolat de Mar ya ha comenzado.