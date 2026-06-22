El PSIB-PSOE denuncia "opacidad total" en el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca

El PSIB-PSOE ha denunciado la "opacidad total" con la que el Consell de Mallorca está gestionando el plan piloto para trasladar residuos orgánicos de Ibiza a Mallorca para su incineración en la planta de Son Reus. Según el comunicado socialista, la llegada de los primeros camiones sería inminente mientras vecinos, ayuntamientos y grupos de la oposición han permanecido sin información oficial hasta media mañana de este lunes.

La consellera del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Juana Maria Adrover, ha advertido de que los vecinos, los ayuntamientos y la oposición continúan sin información sobre el inicio del plan piloto y ha acusado al gobierno insular de ocultar el expediente. Los socialistas critican además que haya sido el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, quien haya avanzado detalles que, según sostienen, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller Pedro Bestard habían mantenido ocultos.

Adrover ha recordado que el Grupo Socialista lleva meses reclamando explicaciones en plenos, comisiones y reuniones formales. Según la consellera, esta falta de transparencia "confirma que el Consell está trabajando a escondidas" y que tiene "demasiadas cosas que ocultar", empezando por las condiciones en las que se ha negociado la importación de residuos a Mallorca.

La representante socialista ha señalado que la información conocida hasta ahora no procede del Consell de Mallorca, sino de declaraciones de Vicent Marí al Diario de Ibiza. Adrover ha criticado que el conseller responsable esté, según afirma, más preocupado por el uso exclusivo y personal de tres vehículos oficiales que por ofrecer explicaciones sobre cuestiones relacionadas con la gestión de residuos. Asimismo, ha señalado a Galmés como "principal responsable del malestar vecinal" que, según sostiene, se generará en Palma al circular diariamente camiones cargados de residuos por la ciudad.

El PSIB-PSOE reclama acceso inmediato al expediente

La consellera socialista también ha asegurado que el gobierno insular ha "vendido la sostenibilidad de Mallorca" y ha advertido de que el plan piloto, presentado como una prueba de dos años, oculta en realidad un acuerdo económico de gran envergadura. Según el PSIB-PSOE, el propio Vicent Marí ha admitido que los 50 millones de euros que aportarán Ibiza y el Govern balear irán directamente a Tirme, una circunstancia que, según los socialistas, desmiente el carácter provisional del proyecto y confirma la existencia de un acuerdo cerrado que el Consell habría intentado ocultar.

"La gestión del PP en el Consell de Mallorca es un ataque frontal a la democracia y a la transparencia que las instituciones merecen", ha afirmado Adrover. La consellera ha añadido que "no hay ninguna justificación para ocultar información esencial a la ciudadanía y a los representantes públicos" y ha calificado la situación de "desbarajuste monumental atribuible a Bestard y a Galmés".

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El Grupo Socialista reclama acceso inmediato al expediente y a toda la información relativa a los términos del acuerdo, los impactos previstos y las condiciones económicas pactadas con Tirme, una documentación que, según sostiene el PSIB-PSOE, el Consell de Mallorca "lleva meses ocultando".