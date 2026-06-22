Prohens manifiesta su "dolor" porque el PSOE convirtiera Baleares en un "epicentro de la corrupción" con el 'caso Koldo'
La presidenta del Govern ha criticado que el PSIB "abriera la puerta" a los procesados por haberles permitido operar con la administración autonómica en la compra del material sanitario durante la pandemia
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha criticado al PSOE por convertir a Baleares en el "epicentro de la corrupción" con el 'caso Koldo', algo por lo que ha mostrado su "dolor". De esta manera ha reaccionado la líder del Ejecutivo al ser preguntada en rueda de prensa por la sentencia condenatoria contra los principales acusados, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama; de la trama que medio en la compra de mascarillas por parte del Govern.
Por este motivo, ha subrayado que "no le extraña" que el PSOE se encuentre inmerso en una "profunda crisis" por unos casos de corrupción, que ha afirmado que "envuelven a todo el partido": "Desde Moncloa hasta la calle Miracle --donde se ubica sede del PSIB--", ha apuntado.
Prohens ha hecho así referencia a la "crisis" que, a su juicio, también afectaría al partido a nivel balear, tras el anuncio de la actual secretaria general del PSIB, Francina Armengol, de no concurrir a las elecciones autonómicas de 2027.
Así, ha criticado que el PSIB "abriera la puerta" a los procesados por haberles permitido operar con la administración autonómica en la compra del material sanitario durante la pandemia.
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