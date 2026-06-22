Los primeros 42 graduados de la Escuela de Enfermería de CESAG

En febrero de 2022, CESAG y Quirónsalud anunciaron un acuerdo para iniciar los estudios de Grado de Enfermería. En septiembre del mismo año, se inauguró en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas el centro de formación de la escuela: una estructura universitaria moderna, equipada con aulas modulares y un entorno de salas de simulación de los más avanzados del país.

La alianza entre el CESAG, Comillas y Quirónsalud ofrece a los alumnos un excelente plan de estudios y práctica en hospitales desde el inicio

A los pocos días, un grupo de alumnos estrenaba las instalaciones e iniciaba con mucha ilusión su etapa académica. Son los mismos que ahora, cumpliendo con todos los plazos previstos, se han graduado. Son los primeros que han confiado en un proyecto con voluntad de formar excelentes profesionales de la enfermería en Baleares, combinando el rigor académico, la innovación docente y una formación práctica estrechamente orientada a la excelencia en la atención al paciente. Hoy, graduada su primera promoción, la Escuela es una promesa cumplida y los alumnos, su mejor carta de presentación.

Los estudiantes viven una experiencia real, idéntica a la que afrontarán al incorporarse al mercado laboral

Alumnos con la Beca de Graduados en Enfermería. / Quirónsalud

Los alumnos reciben una exigente formación académica, de tecnificación y de prácticas hospitalarias

Así lo destacó en la gala de graduación la presidenta de Quirónsalud en Baleares y madrina de la promoción, doña Rosa María Regí: “Con el esfuerzo del CESAG, la Universidad Pontificia Comillas y Quirónsalud podemos decir que somos la primera promoción de graduados de enfermería de la Escuela de CESAG - Quirónsalud. Hoy todos podemos sentir el orgullo del deber cumplido”.

Dña. Rosa María Regí, madrina de la I promoción de la escuela de Enfermería; y Elena Valiente, directora del CESAG. / Quirónsalud

La esencia de la enfermería es el cuidado de las personas. Durante la gala, cada graduado explicó la razón que ha encontrado para elegir esta vocación: el deseo de ayudar, una experiencia familiar, la admiración por alguien que le resultó ejemplar o una simple convicción personal. La Escuela de Enfermería permite canalizar estas motivaciones y, junto con una sólida formación humana y académica, convertirlas en un método científico de cuidar al paciente.

Salen preparados para trabajar en cualquier hospital, por dicha formación y por su formación en valores y trato al paciente

Así es la historia de los 42 nuevos enfermeros que, tras graduarse, ya se incorporan a la asistencia, con mención especial para Cristina Rodríguez Iniesta, que recibió el premio al mejor expediente académico de la promoción 2022-2026.

Cristina Rodríguez Iniesta recibe el premio al mejor expediente académico. / Quirónsalud

Durante la gala de graduación, la directora del CESAG, Elena Valiente, profundizó en el valor que tiene el impulso a los estudios de Grado de Enfermería: “La historia de esta promoción es la historia de un sueño y una convicción compartida: la certeza de que Mallorca necesitaba formar a sus propios profesionales de enfermería; la convicción de que la excelencia sanitaria comienza siempre por una formación rigurosa y de calidad; la confianza en que la educación constituye una de las formas más fecundas de servicio a la sociedad”.

En la misma línea, el rector de la Universidad Pontificia Comillas, Antonio Allende, subrayó que “en nuestra universidad pretendemos formar a la persona entera: la inteligencia, la afectividad, la libertad, el sentido ético, la capacidad de relación, el crecimiento espiritual y la entrega a los demás. En definitiva, formar hombres y mujeres para los demás”.

D. Antonio Allende, Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas, y Hermana Elena Valiente, directora del CESAG. / Quirónsalud

Una vez celebrada la primera gala de graduación que alumbra a 42 nuevos enfermeros y enfermeras en Baleares, la Escuela de Enfermería continúa con su labor académica, que implica actualmente la formación de 200 alumnos en sus diferentes cursos.