La primera escolarización con zona única en Palma se salda con el 97% de alumnos en el colegio que han elegido

La conselleria de Educación ha celebrado los primeros resultados del proceso de escolarización del curso 2026-2027, el primero que se desarrolla con el modelo de zona única en Palma. El 94,14% de los niños de tres años de Baleares ha obtenido plaza en el centro elegido como primera opción, un porcentaje que en la capital asciende hasta el 96,63%.

La implantación de la zona única escolar ha sido una de las medidas más controvertidas impulsadas por el departamento de Vera. Familias, sindicatos y partidos de la oposición han alertado de que la eliminación de las zonas podía favorecer la segregación escolar, dificultar la escolarización de proximidad y aumentar los desplazamientos entre barrios. Frente a estas críticas, el conseller ha sostenido este lunes en rueda de prensa que los resultados obtenidos "avalan" la decisión que adoptó el Govern.

En total, 6.651 familias solicitaron plaza para cuarto de Educación Infantil, el primer curso del segundo ciclo de Infantil. De ellas, 6.261 han logrado acceder al centro que habían marcado como primera preferencia. Otros 265 alumnos, un 3,98%, han sido asignados a alguna de las opciones alternativas indicadas por sus familias.

Por islas, Mallorca ha registrado los mejores resultados, con un 95,24% de asignaciones en primera opción sobre un total de 5.068 solicitudes. En Menorca el porcentaje ha sido del 94,54%; en Ibiza, del 87,96%; y en Formentera, del 100%.

El conseller se ha mostrado especialmente satisfecho con los datos de Palma, donde se han presentado 2.015 solicitudes para niños de tres años. De ellas, 1.947 han obtenido plaza en el centro solicitado en primer lugar. Otras 55 han sido derivadas a la segunda opción y únicamente 13 permanecen sin plaza asignada en esta primera adjudicación. Estas familias ya disponen de una cita con el servicio de Escolarización para garantizarles una plaza, ha asegurado Vera.

El titular de Educación ha afirmado que estos resultados "desmontan" los temores que ha expresado parte de la comunidad educativa. "La libertad de las familias de elegir ha sido un éxito en la ciudad de Palma", ha asegurado. El conseller ha recordado que la implantación de la zona única se ha realizado de forma progresiva, pasando de ocho zonas escolares durante la pasada legislatura a tres, después dos y finalmente una única zona para toda la ciudad.

No obstante, desde distintos sectores de la comunidad educativa se había cuestionado que la desaparición de las zonas de proximidad pudiera perjudicar a las familias que quieren escolarizar a sus hijos cerca de casa. También se advirtió del riesgo de que determinados centros concentraran más demanda que otros y de un posible aumento de la segregación escolar.

En la comparecencia, Vera también ha informado de que el 91,84% de las solicitudes se han presentado por vía telemática. Además, ha recordado que este lunes se ha abierto el periodo de matrícula para Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que el plazo para la ESO comenzará el próximo jueves.