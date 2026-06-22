Mallorca sigue este lunes en alerta naranja por altas temperaturas: hasta 39 grados en el interior de la isla

Mallorca sigue este lunes en alerta naranja por altas temperaturas. La primera ola de calor del verano no afloja y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en el interior de la isla, donde los termómetros pueden alcanzar los 39 grados durante las horas centrales del día.

El episodio de calor extremo, que ya ha marcado el fin de semana en Mallorca, se mantiene en el arranque de la semana con valores muy elevados en prácticamente todo el archipiélago. Aemet prevé máximas de hasta 38 grados en el norte, nordeste y sur de Mallorca, mientras que en el interior de los municipios de Felanitx y Manacor se esperan 36 grados.

La situación tampoco da tregua al resto de Baleares. En las Pitiusas se pueden alcanzar los 37 grados, en Menorca las máximas rondarán los 36 grados y en Formentera se moverán entre los 34 y los 35 grados. La sensación de bochorno será acusada y las noches continuarán siendo tropicales en buena parte del territorio, con mínimas muy altas que dificultan el descanso.

Aemet ha advertido de que este lunes será “otro de los peores días de esta ola de calor” en Baleares. La entrada de aire muy cálido, unida a la estabilidad atmosférica y al fuerte sol de junio, dejará una jornada especialmente complicada en el interior de Mallorca, donde el aviso naranja implica un riesgo importante para la salud, especialmente entre personas mayores, niños, embarazadas, enfermos crónicos y trabajadores expuestos al sol.

Las horas más peligrosas

El tramo más delicado de la jornada se concentrará entre el mediodía y la tarde, cuando se esperan las temperaturas más altas. En estos episodios, las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol en las horas centrales, reducir la actividad física intensa al aire libre, beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed y permanecer en lugares frescos o ventilados.

También conviene prestar especial atención a personas vulnerables que viven solas, así como a bebés, personas mayores y mascotas, además de vigilar la exposición de los que trabajan al aire libre. En casa, se recomienda bajar persianas durante las horas de más calor, ventilar a primera hora o por la noche y evitar comidas copiosas o bebidas alcohólicas, que pueden favorecer la deshidratación.

Riesgo máximo de incendio forestal

La ola de calor llega además con una alerta añadida: el peligro de incendio forestal. La Conselleria de Agricultura y Medio Natural ha activado este lunes el nivel máximo, Alerta Foc 4, en Mallorca y Menorca, una situación que exige extremar la prudencia en zonas forestales y rurales.

Con este nivel de riesgo, queda prohibido encender fuego en terreno forestal y en zonas próximas a masa forestal. El Govern recuerda también que las autorizaciones de uso del fuego pueden quedar suspendidas mientras se mantenga la situación de peligro. La combinación de calor intenso, vegetación seca y viento puede convertir cualquier imprudencia en un incendio de rápida propagación.

La prohibición afecta a quemas de restos vegetales y otros usos del fuego en terrenos forestales o cercanos a ellos. También se pide evitar cualquier conducta de riesgo, como tirar colillas, abandonar material susceptible de arder o utilizar maquinaria que pueda generar chispas en entornos sensibles.

Una ola de calor que marca el inicio del verano

El episodio llega justo después del arranque oficial del verano y confirma el primer golpe de calor intenso de la temporada en Mallorca. Tras un fin de semana sofocante, la isla encara este lunes una jornada de máximas extremas que vuelve a situar el interior en el punto más crítico del mapa meteorológico.

Aunque el calor afectará a todo el archipiélago, Mallorca concentrará los valores más altos. El interior de la isla será la zona más castigada, con esos 39 grados previstos que explican la activación del aviso naranja. En la costa, las temperaturas serán algo más contenidas, pero la humedad puede elevar la sensación térmica y hacer que el ambiente resulte igualmente pesado.