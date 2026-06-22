Ocho investigaciones de la UIB, premiadas en la II edición de la Cátedra de la Insularidad

Este lunes ha tenido lugar en la Sala de Quadres de Son Lledó la entrega de premios correspondiente a la segunda edición de La Cátedra de la Insularidad, una institución académica, impulsada por el Govern y por la Universitat de les Illes Balears (UIB) para generar y divulgar investigaciones científicas de los territorios insulares europeos. En esta ocasión, se han concebido siete galardones a distintos trabajos académicos acerca de la realidad insular de las Illes Balears y de la Unión Europea, abordando los ámbitos de la geografía, la economía, el derecho, el turismo o el medio ambiente.

Los trabajos premiados se han agrupado en tres categorías: tesis doctorales, trabajos de fin de máster y trabajos de fin de grado. En primer lugar, las mejores doctorados de la edición han sido los trabajos de María Dolores Ordoñez Martínez (‘Espacios de datos de turismo en destinos turísticos inteligentes’) y Aitor Martínez García (‘Alquiler vacacional: estado actual de la investigación y análisis de sus impactos en las mismas’). Ambas tesis han sido dotadas con 1.500 cada una.

El premio para los mejores trabajos de fin de máster, dotados con 1.000 euros, ha sido para José Joaquín Martín Castillo, por su análisis ‘Diagnóstico integrado de la área de influencia hotelera en Baleares: aplicación del AHP en los establecimientos Iberostar”.

Finalmente, por lo que respecta a los premios para trabajos de fin de grado, dotados con 500 euros cada uno, los estudiantes premiados han sido Pau Pujals Haro (‘Desigualdades y proximidad: Palma ante el reto de la ciudad de los 15’); Margalida Salom Sastre (‘El efecto del género y la renta en la distribución del tiempo de ocio: evidencias de la encuesta de condiciones de vida (2014-2024)’); Daniel Ferrera Mut (‘Preparación de red metal-orgánicas MIL-101 funcionalizadas con grupos amino para su uso como adsorbentes’); y Victoria Boix Homar (‘Síntesis y caracterización de carbones derivados de la red metalorgánica ZIF-67 para su uso como adsorbentes’). Además de los premios académicos, la convocatoria incorporaba un reconocimiento específico al mejor trabajo aplicado al emprendimiento.

Presencia institucional

Esta segunda edición de premios de La Cátedra de la Insularidad ha contado con la presencia del rector de la UIB, Jaume Carot; la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco; el vicerrector de Economía, Infraestructuras y Campus, Carles Mulet; el vicerrector de Ordenación y Política de Postgrado y Formación Permanente, Mauricio Mus; los codirectores de la Cátedra de la Insularidad, Joana Maria Seguí y Mauricio Ruiz; la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Joana M. Petrus; la profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad, Patricia Horrach, y la catedrática de Química Inorgánica, Gemma Turnes.

Por parte del Gobierno de las Islas Baleares, han asistido la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló; y el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet. Con estos premios, la UIB pretende impulsar la innovación, la formación y la investigación centradas en las Islas Baleares y en otros territorios insulares de Europa.