La nueva directora general de Agricultura de Baleares se compromete a seguir dialogando con el sector

El Govern ya ha elegido a la nueva directora general de Agricultura, que ha sustituido en el cargo a Fernando Fernández, que entró en la Conselleria con Podemos y continuó con el PP, que el viernes anunció su dimisión por motivos personales. Su sustituya es Georgina Brunet, que ya venía trabajando en Agricultura y a quien se considera una experta técnica en la materia. Su nombramiento apareció el sábado publicado en el Boib.

Georgina Brunet ha sido presentada esta mañana por el conseller Joan Simonet, que ha destacado de ella su enorme conocimiento en la materia agrícola porque ha sido la máxima responsable del Instituto de Investigación y Foración Agroalimentaria y Pesquera de Baleares. Gracias a este cargo le ha permitido seguir muy de cerca los distintos proyectos que lleva a cabo Agricultura, lo que facilita una política continuista en este departamento para afrontar los últimos meses de legislatura, continuando y terminando los trabajos que ya se están desarrollando.

Simonet ha querido aprovechar la presentación para agradecer el trabajo que ha realizado en los últimos años Fernando Fernández y sobre todo ha destacado su nivel de compromiso, constancia y apoyo hacia el sector primario. Ha señalado que las distintas asociaciones agrícolas son las que más han sentido esta marcha, ya que Fernández siempre ha mostrado una gran capacidad de diálogo para conseguir lo mejor de este sector tan importante para la economía balear.

Georgina Brunet ha querido resaltar “el sentido del deber” con el que acepta este nuevo reto profesional, con el objetivo de mantener una estabilidad en este sector agrícola y ganadero. La nueva directora general ha asegurado que su trabajo se basará en los principios del diálogo y consenso con el sector, lo que supone seguir una línea de continuidad que ya marcó su antecesor en el cargo. Ha señalado que, precisamente, su voluntad es la de dar continuidad a los proyectos que ya se están desarrollando, destacando por encima de todo la negociación de la futura política agraria común (PAC). Ha señalado que su objetivo es reivindicar frente a las autoridades europeas el condicionante de que Baleares sufre el problema de la insularidad y, por lo tanto, es una circunstancia que se debe tener en cuenta de cara a la futura política de reparto de subvenciones. Resaltó que es un tema clave porque afecta de una manera directa al futuro de la totalidad de los agricultores de las islas. Esta misma defensa de lo que supone la insularidad la tiene que defender ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Otro de los proyectos que afronta Brunet es continuar con los planes estratégicos que viene impulsando la Conselleria durante esta legislatura. Entre ellos destaca el plan estratégico de la agricultura ecológica, el plan de la ganadería, el de regadíos y el plan de rotación de la patata, entre otros.

La nueva directora general se ha comprometido a desarrollar una política que se base en el diálogo y por ello pretende conseguir una buena relación con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y con los agentes del sector. Por ello, no va a renunciar a continuar con un trabajo que se base en el consenso, en el diálogo y sobre todo en la cercanía con los profesionales del sector, ya que los retos que afronta el sector primario de Baleares son muy importantes.