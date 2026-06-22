La ministra Elma Saiz defiende en Palma a Begoña Gómez: "Es un ejemplo de dignidad y de entereza"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha salido este lunes en Palma en defensa de Begoña Gómez después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya acordado iniciar los trámites para la apertura de un expediente al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno.

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha decidido remitir el asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que estudie si el magistrado pudo incurrir en una infracción disciplinaria al sostener que los agentes encargados de la seguridad de Gómez podrían ayudarla a abandonar España. La decisión no ha estado exenta de polémica y ha evidenciado la división interna en el CGPJ, ya que cuatro vocales han votado a favor de tramitar la queja y otros cuatro, pertenecientes al sector conservador, se han pronunciado en contra. Finalmente, el voto de calidad de la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, ha inclinado la balanza a favor de abrir la vía disciplinaria.

Preguntada por esta cuestión durante una visita institucional a Palma, Saiz ha mostrado su respaldo a Gómez y ha cuestionado el desarrollo de la investigación judicial que la afecta desde hace más de un año. "Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende", ha afirmado la ministra.

Saiz ha ido más allá y ha denunciado lo que considera una estrategia continuada de desgaste contra la esposa del presidente del Gobierno. "Ante una campaña de desgaste que parece no tener fin con la señora Begoña Gómez, quiero trasladarle mi solidaridad y mi empatía", ha señalado. La titular de Inclusión ha elogiado además la actitud que, a su juicio, ha mantenido Gómez durante todo el proceso judicial. "Es un ejemplo de dignidad y de entereza", ha asegurado.

La ministra también ha puesto el foco en las consecuencias que, según considera, está teniendo el procedimiento no solo para la propia Gómez, sino para la credibilidad del sistema judicial. "La pregunta es quién repara el daño causado. No solamente a la señora Gómez, sino el daño causado a la Justicia", ha manifestado.

En este sentido, Saiz ha expresado su confianza en que el desenlace del caso acabe despejando las dudas generadas durante la instrucción. "Yo desde luego confío en que la verdad, la razón y la justicia se acabarán imponiendo", ha afirmado.

Durante la comparecencia ante los medios, la ministra también ha sido preguntada por la citación de Begoña Gómez para entregar su pasaporte. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre la medida y se ha limitado a reiterar su apoyo a la esposa del presidente del Gobierno. "Insisto, acabo de decirle la opinión y lo que quiero es reforzar y trasladar mi solidaridad y mi empatía a Begoña Gómez", ha respondido.

Las declaraciones de Saiz se han producido durante una visita a Palma centrada inicialmente en asuntos relacionados con la política migratoria y el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras impulsado por el Gobierno. No obstante, la actualidad judicial ha terminado marcando parte de su comparecencia pública, en la que ha aprovechado para reivindicar la figura de Gómez y reclamar una intervención de las instancias superiores ante una investigación que ha calificado de "errática" y "anómala".