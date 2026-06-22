Ofrecen 10.000 euros en premios en un concurso de fotografía del mar balear: cómo participar, categorías y plazos
El certamen fotográfico para la conservación del mar Balear también cuenta con una mención de honor dedicada al veterinario Joan Pereyra
Se podrán presentar hasta 20 fotos que expliquen una historia e incorporen un mensaje de conservación marina
El Certamen Fotográfico para la Conservación del Mar Balear MARE FOTO abre la convocatoria de su VII edición e invita a fotógrafos y fotógrafas de cualquier edad, nivel y procedencia a mostrar la belleza, la riqueza y la fragilidad del mar Balear y del Mediterráneo. Los participantes tienen de plazo hasta el próximo 15 de septiembre para presentar un máximo de hasta 20 fotografías digitales en las 6 categorías disponibles.
MARE FOTO26 repartirá un total de 10.000 euros en premios, además de reconocimientos y material subacuático a todas aquellas imágenes que mejor retraten la biodiversidad, los paisajes, la relación de las personas con el medio marino, las historias de éxito y denuncias sobre las amenazas que afectan al mar.
La participación es gratuita para menores de 18 años, miembros de entidades colaboradoras y centros de buceo asociados. Para el resto de participantes, la inscripción tiene un precio de 10 euros. El certamen acepta fotografías hechas fuera del agua, parcialmente dentro del agua o completamente submarinas.
Se establecen 3 perfiles de participación: menores de 16 años participan en la categoría de Juvenil y los mayores de 16 años, en función de su nivel, pueden presentarse como Amateur o Expert.
Asimismo, las fotografías galardonadas y finalistas podrán formar parte de una exposición itinerante que recorrerá las Illes Balears durante 2027.
La novedad de este año es la Mención de Honor 'Joan Pereyra: las pequeñas cosas', dedicada a la macrofotografía. Esta mención rinde homenaje a Joan Pereyra, veterinario, fotógrafo, divulgador, buceador y participante de MARE que falleció el pasado octubre.
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