Ofrecen 10.000 euros en premios en un concurso de fotografía del mar balear: cómo participar, categorías y plazos

El Certamen Fotográfico para la Conservación del Mar Balear MARE FOTO abre la convocatoria de su VII edición e invita a fotógrafos y fotógrafas de cualquier edad, nivel y procedencia a mostrar la belleza, la riqueza y la fragilidad del mar Balear y del Mediterráneo. Los participantes tienen de plazo hasta el próximo 15 de septiembre para presentar un máximo de hasta 20 fotografías digitales en las 6 categorías disponibles.

MARE FOTO26 repartirá un total de 10.000 euros en premios, además de reconocimientos y material subacuático a todas aquellas imágenes que mejor retraten la biodiversidad, los paisajes, la relación de las personas con el medio marino, las historias de éxito y denuncias sobre las amenazas que afectan al mar.

Imagen vencedora de la categoría MARE Nostrum "Descendencia". / Toni Bertran

La participación es gratuita para menores de 18 años, miembros de entidades colaboradoras y centros de buceo asociados. Para el resto de participantes, la inscripción tiene un precio de 10 euros. El certamen acepta fotografías hechas fuera del agua, parcialmente dentro del agua o completamente submarinas.

Se establecen 3 perfiles de participación: menores de 16 años participan en la categoría de Juvenil y los mayores de 16 años, en función de su nivel, pueden presentarse como Amateur o Expert.

Asimismo, las fotografías galardonadas y finalistas podrán formar parte de una exposición itinerante que recorrerá las Illes Balears durante 2027.

La novedad de este año es la Mención de Honor 'Joan Pereyra: las pequeñas cosas', dedicada a la macrofotografía. Esta mención rinde homenaje a Joan Pereyra, veterinario, fotógrafo, divulgador, buceador y participante de MARE que falleció el pasado octubre.