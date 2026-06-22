Iberostar estrena en Palma el primer hotel del mundo con hidrógeno verde que cubre "casi un 70% de sus necesidades térmicas"

El hotel Iberostar Waves Bahía de Palma se ha convertido en el primer establecimiento hotelero del mundo en incorporar una pila de combustible alimentada con hidrógeno verde para cubrir parte de sus necesidades energéticas. El proyecto, desarrollado junto a Redexis, supone un nuevo paso en la descarbonización del sector turístico y busca demostrar que esta tecnología puede tener una aplicación real en la operación diaria de un hotel.

El sistema funciona gracias al hidrógeno renovable producido en la planta de Lloseta a partir de energía solar fotovoltaica. Una vez transportado al hotel, este hidrógeno se mezcla con el oxígeno del aire en una pila de combustible que genera electricidad y calor sin recurrir a combustibles fósiles. Además, durante el proceso, vuelve a producirse agua, cerrando así el ciclo energético.

Según ha explicado Miquel Mayrata, director de Redexis Renovables, la instalación permite cubrir “alrededor del 70% de la demanda térmica del hotel”. Según él, el calor generado se utiliza principalmente “para el agua caliente sanitaria, la climatización y otros servicios del establecimiento”.

Por su parte, Álvaro Sánchez, director global de Sostenibilidad de Iberostar, ha destacado que esta iniciativa “forma parte de la estrategia de descarbonización de la compañía”. Según ha explicado, el objetivo es alcanzar un consumo “de unas nueve toneladas de hidrógeno verde al año”, con capacidad para cubrir “cerca del 20%” de las necesidades eléctricas del hotel y “alrededor del 60%” de la energía destinada a la producción de agua caliente sanitaria.

Sánchez también ha subrayado que el proyecto no es una acción aislada, sino “una pieza más dentro de un plan más amplio que incluye la electrificación progresiva de las operaciones hoteleras y el uso de electricidad procedente de fuentes renovables”.

Visita institucional

La puesta en marcha de la instalación ha sido presentada este lunes durante una visita institucional encabezada por el conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern balear, Alejandro Sáenz de San Pedro. Durante el recorrido, el responsable autonómico ha destacado el carácter pionero del proyecto y ha asegurado que "todo el mundo se está fijando" en esta iniciativa por tratarse de la primera instalación de estas características en un hotel.

Sáenz de San Pedro ha afirmado que el proyecto demuestra que la transición energética “puede ir más allá de la energía solar fotovoltaica y abrir la puerta a nuevas soluciones basadas en el hidrógeno verde”. Además, ha recordado que el combustible utilizado procede de la planta de Lloseta, que produce “más de 300 toneladas de hidrógeno renovable al año y abastece actualmente al transporte público de Palma, a la red de gas enriquecida con hidrógeno y a proyectos privados como el de Iberostar”.