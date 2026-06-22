El Govern se suma al Orgullo LGTBI y exhibirá la bandera arcoíris en las sedes de las conselleries
El Ejecutivo reivindica los derechos del colectivo y mantiene el gesto institucional en plena controversia por la negativa de Gabriel Le Senne a colocar el símbolo en el Parlament
El Govern se adherirá a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se llevará a cabo el próximo domingo 28 de junio, con la colocación de la bandera arcoirís en el Consolat de Mar y en las diferentes sedes de las conselleries durante toda la semana. Con este gesto, el Ejecutivo autonómico quiere visibilizar su apoyo al colectivo y reafirmar su compromiso con la igualdad y la lucha contra cualquier forma de discriminación.
Según ha informado el Govern, la iniciativa pretende "reivindicar los derechos de las personas de este colectivo y mostrar su compromiso con la sensibilización y la no discriminación de las personas LGTBI". Así, la colocación de la bandera arcoíris en los edificios autonómicos se produce una semana antes de la celebración del Orgullo y mantiene una práctica institucional que el Govern ya ha llevado a cabo en años anteriores.
Le Senne mantiene su rechazo en el Parlament
La decisión del Govern contrasta con la posición del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que ha reiterado en las últimas semanas su negativa a permitir la colocación de la bandera LGTBI en la fachada de la Cámara autonómica. El dirigente de Vox ha defendido que las instituciones no deben exhibir símbolos que, a su juicio, no representan a todos los ciudadanos.
Le Senne ya advirtió que impedir la colocación de la bandera podría vulnerar acuerdos adoptados por la Mesa de la Cámara. Además, la Justicia rechazó las medidas cautelares solicitadas por el presidente del Parlament para impedir que se exhibiera el emblema y la asociación Ben Amics le acusó de "sectarismo" y de intentar limitar la visibilidad del colectivo.
Pese a las discrepancias, la Mesa del Parlament aprobó la colocación de la bandera con motivo del Día del Orgullo, una decisión que contó con el respaldo del PP y los grupos de la izquierda y que evidenció nuevamente las diferencias entre populares y Vox en esta cuestión.
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