El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un plan piloto de reserva previa en la línea 203 del TIB, que une el Port de Sóller, Deià, Valldemossa y Palma, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los residentes ante la elevada ocupación que registra esta ruta durante la temporada alta. La medida, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de julio, permitirá reservar plaza únicamente a los usuarios de la Tarjeta Única o tarjeta intermodal y, en una primera fase, se aplicará a una frecuencia diaria. Según ha explicado Prohens tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social del Pacto por la Sostenibilidad, se trata de una prueba de carácter experimental que podrá extenderse a otras líneas en función de los resultados.

La presidenta ha señalado que, aunque el 98% de las expediciones de la red del TIB no circulan completas, existe un 2% que concentra los problemas de saturación, especialmente en determinadas líneas y franjas horarias. Entre ellas figura la línea 203, una de las que más molestias genera y en la que con mayor frecuencia residentes se quedan sin poder acceder al autobús. "El objetivo es explorar fórmulas que permitan garantizar, mediante medidas extraordinarias, el acceso al transporte público a los residentes, a las personas que se desplazan por necesidad para ir a trabajar, estudiar o cuidar de un familiar; en definitiva, garantizar el transporte público para la gente de aquí", ha afirmado Prohens.

La líder del Ejecutivo autonómico ha recordado que el Govern ya anunció en la última Conferencia de Presidentes que estudiaba mecanismos para priorizar la movilidad de los residentes dentro del marco competencial y jurídico vigente. En este sentido, ha defendido que el sistema de reserva previa es la fórmula que permite una aplicación más inmediata, aunque ha asegurado que el Ejecutivo no renuncia a estudiar otras alternativas para garantizar este objetivo.

Asimismo, ha destacado que durante esta legislatura se han destinado 150 millones de euros adicionales a la red del TIB, lo que ha permitido incrementar un 50% el servicio de autobuses, ampliar frecuencias e incorporar nuevos vehículos. Además de los refuerzos ya aplicados esta temporada en varias líneas, a partir del 1 de julio también se incrementará el servicio en las líneas 104, 203 y 302.

Por otro lado, la Conselleria de Movilidad, la Conselleria de Trabajo, el Ayuntamiento de Calvià y las asociaciones empresariales han trabajado para desarrollar el primer Plan Piloto de Movilidad Laboral Sostenible, diseñado para el municipio de Calvià. Prohens ha comentado que este plan, que se dará a conocer con detalle en las próximas semanas, contempla la puesta en marcha de autobuses lanzadera para trabajadores, que serán proporcionados por las propias empresas o centros de trabajo.

La idea es poder ampliar con el tiempo estos planes de movilidad laboral al resto de municipios. De hecho, los agentes sociales han propuesto impulsar este tipo de planes de movilidad en otras zonas de trabajo, como por ejemplo los polígonos industriales

El Govern ve "explorable" dedicar parte del ITS a políticas de vivienda

En la reunión de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad también se ha abordad la situación de la vivienda, una de las cuestiones que, según han coincidido Govern, sindicatos y patronales, debe situarse entre las prioridades de los próximos meses. Prohens ha confirmado que CCOO y UGT han planteado negociar un Plan Estratégico de Vivienda para Baleares y han propuesto destinar parte de la recaudación del impuesto de turismo sostenible (ITS) a políticas de vivienda. Una posibilidad que el Govern está dispuesto a estudiar y que se debatirá en próximas reuniones del Pacto.

La presidenta ha reconocido que el ITS no fue concebido inicialmente para financiar este tipo de actuaciones, aunque ha defendido que la situación habitacional que atraviesan las islas requiere medidas "excepcionales". En este sentido, ha considerado que la propuesta "se tiene que explorar". La propuesta de utilizar parte del ITS para vivienda cuenta con el respaldo de los sindicatos, mientras que la CAEB ha mostrado sus reticencias durante el debate mantenido en la Mesa de Diálogo Social.

Prohens ha vinculado parte de la problemática de acceso a la vivienda al crecimiento poblacional registrado en Baleares durante los últimos años, un crecimiento que, a su juicio, se ha basado "más en el volumen que en el valor". No obstante, ha subrayado que cualquier medida en este ámbito debe dirigirse a facilitar el acceso a la vivienda a quienes ya residen y trabajan en las islas y no a atraer nuevos residentes.

Además, ha señalado que el Govern también está dispuesto a destinar otros recursos, como los procedentes del factor de insularidad, a medidas relacionadas con la vivienda, aunque ha precisado que estas iniciativas no pretenden sustituir la política estructural que desarrolla el Ejecutivo autonómico en esta materia.