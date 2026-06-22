Las familias de alumnos de Baleares critican la "deriva segregadora" de las políticas educativas del Govern

Las federaciones de familias de alumnos de Mallorca, Menorca y Eivissa, agrupadas en la confederación Coapa Baleares, han criticado la "deriva segregadora" de las políticas educativas de la Conselleria de Educación y Universidades.

Lejos de avanzar en el modelo inclusivo que llevan años demandando, han lamentado las organizaciones en un comunicado, las últimas decisiones adoptadas por el departamento que dirige el conseller Antoni Vera "apuntan a un refuerzo de la segregación del alumnado" y "evidencian una preocupante falta de escucha a la comunidad educativa".

Entre ellas han destacado el incremento de plazas en las aulas Ueeco y en los centros de educación especial, el aumento del alumnado derivado hacia los itinerarios segregados y la creación de programas diferenciados como el bachillerato de excelencia.

Esta situación es "especialmente preocupante" habida cuenta de que Baleares no dispone de un marco normativo actualizado que defina de manera clara un modelo de educación inclusiva, lo que le aleja de los principios recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de las líneas estratégicas impulsadas a nivel estatal.

A su parecer, es "incomprensible" que ante el aumento de las necesidades de apoyo educativo la respuesta de la Conselleria sea "ampliar recursos segregados en lugar de reforzar los centros ordinarios con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios".

Coapa Baleares ha reclamado la apertura de un espacio de diálogo real de la administración con las familias de los alumnos para definir un nuevo modelo de atención a la diversidad.