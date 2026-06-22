Los desahucios caen un 80% en Baleares en el primer trimestre de 2026

Los juzgados de Baleares han realizado 54 desahucios entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año. Mientras, el pasado año se registraron 272 lanzamientos en las islas, por lo que han caído un 80,1 por ciento este 2026, respecto al primer trimestre de 2025.

El descenso ha afectado tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler, según los datos recogidos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, hecho público hoy.

Los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -derivados del impago de alquiler- sumaron en Baleares 48 en el primer trimestre del año, lo que ha supuesto en descenso interanual del 80,7 por ciento.

Por otra parte, los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias fueron 2, por lo que han disminudo un 88,2% respecto al primer trimestre de 2025.

Finalmente, los lanzamientos motivados por otras causas que se practicaron en el primer trimestre del año fueron 4, un 33,3% menos que en 2025.

El informe incluye también el número de lanzamientos recibidos en los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos recibidos en estos servicios en el archipiélago durante el primer trimestre de 2026 fue de 827, un 28,3% menos que en mismo trimestre de 2025. De ellos, 342 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 20,4%.

Durante el trimestre analizado, se han presentado 103 ejecuciones hipotecarias, un 12% menos que en el primer trimestre de 2025. En cambio, el número total de concursos ingresados en las islas durante el trimestre analizado ha sido de 594, por lo que se han registrado un 42,1 % más de concursos que en el mismo periodo de 2025. Este incremento se debe al experimentado por los concursos de personas jurídicas que aumentaron un significativo 85,2% comparado con los datos del año anterior.

El 17 de agosto de 2023 entró en vigor la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. Los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello, tiene más sentido realizar un análisis de los concursos, no por el tipo de juzgado que los conoce sino por el tipo de persona, física, o jurídica, a la que afectan.

Respecto a los concursos de personas jurídicas, durante el primer trimestre de 2026 se han presentado en Baleares 50, un 85,2% más que hace un año. Los concursos presentados por personas naturales empresarios en las Islas, 1, han mostrado un descenso interanual del 88,9 por ciento. Y los concursos presentados por personas naturales no empresarios, 543, han supuesto un incremento del 42,1% respecto al mismo trimestre de 2025.

El número de concursos declarados en el trimestre analizado en los Juzgados de lo Mercantil ha sido de 644, con un incremento interanual del 77,9%.

En el mismo trimestre ningún concurso ha llegado a la fase de convenio en las islas, mientras que han iniciado la fase de liquidación 6, un 62,5% menos que en el mismo trimestre de 2025.

Respecto a los expedientes de regulación de empleo (ERE), no se ha presentado en Baleares ningún expediente durante el periodo analizado.

Las demandas por despido aumentan

En el primer trimestre de 2026 se han presentado 657 demandas por despido en las islas, un 2,7% más que en el mismo trimestre de 2025. El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 717, ha sido un 3,6 % inferior al presentado en el primer trimestre de 2025.

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2026 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Baleares han sido 5.622, lo que supone un marcado descenso, situado en el 59,5%.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluye las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Por último, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En el primer trimestre de 2026 se han registrado 17 en las Islas, un 54,1% menos que el año anterior.