Convocan una cadena humana en defensa de es Trenc y los espacios naturales de Mallorca

La organizaciones ecologistas Gob y Terraferida, así como la plataforma ciudadana Menys turisme, més vida, han convado una cadena humana el domingo, 5 de julio, a las 10.00 horas, en el Club Náutico de sa Ràpita, en defensa del Parque Natural de es Trenc-Salobrar de Campos y todos los espacios naturales de Mallorca.

La convocatoria utiliza de nuevo el histórico cartel de el Gob con los lemas Salvem es Trenc! y Qui estima Malllorca o la destrueix. El motivo de la manifestación son las rebajas en la protección mediambiental que introduce la Ley Ómnibus aprobada por el Govern.

La nueva ley cambia directamente el régimen jurídico del Parque Natural de es Trenc-Es Salobrar de Campos, que aprobó en 2017 el Parlament balear con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. La modificación que introduce la Ley Ómnibus es una disposición de "deslegalización", que otorga al Consell de Govern la potestad de modificar mediante decreto cualquiera de las normas que rigen el funcionamiento del parque natural, sin especificar nada más ni explicar cuál es el objetivo de este cambio sobre la que ya alertaron Més per Mallorca y el grupo ecologista GOB durante la tramitación de la ley.

El Govern también modifica siete artículos y suprime uno del Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de Baleares (LECO), que establece el régimen jurídico general para la declaración, protección, conservación, restauración, mejora y adecuada gestión de los espacios de relevancia ambiental de las Islas Baleares, del Parque Nacional de Cabrera al Parque Natural de sa Dragonera pasando por el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, así como los lugares de la red ecológica europea Natura 2000.La nueva ley cambia directamente el régimen jurídico del Parque Natural de es Trenc-Es Salobrar de Campos, que aprobó en 2017 el Parlament balear con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. La modificación que introduce la Ley Ómnibus es una disposición de "deslegalización", que otorga al Consell de Govern la potestad de modificar mediante decreto cualquiera de las normas que rigen el funcionamiento del parque natural, sin especificar nada más ni explicar cuál es el objetivo de este cambio sobre la que ya alertaron Més per Mallorca y el grupo ecologista GOB durante la tramitación de la ley.

El Govern también modifica siete artículos y suprime uno del Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de Baleares (LECO), que establece el régimen jurídico general para la declaración, protección, conservación, restauración, mejora y adecuada gestión de los espacios de relevancia ambiental de las Islas Baleares, del Parque Nacional de Cabrera al Parque Natural de sa Dragonera pasando por el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, así como los lugares de la red ecológica europea Natura 2000.