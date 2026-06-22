Cirugía de mama para lograr la imagen deseada, con toda la seguridad profesional y hospitalaria

Muchas mujeres desean mejorar la forma, el volumen o la simetría de sus mamas para sentirse más cómodas con su imagen corporal o corregir cambios producidos por el embarazo, la lactancia, la pérdida de peso o el paso del tiempo. La Dra. Esther Lliró, cirujana plástica y estética de la Unidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética de Clínica Juaneda (única en Baleares integrada por un equipo de cirujanos plásticos, subespecializados en áreas quirúrgicas, y de médicos estéticos) ofrece a cada paciente soluciones reales, adecuadas y seguras, además de acogida y acompañamiento, con toda la información y los cuidados durante el proceso, con las garantías de la atención en un hospital quirúrgico de primer nivel.

—¿Qué diferencias hay entre la cirugía plástica y la cirugía estética de la mama?

—La cirugía plástica engloba la reconstructiva y la estética. La reconstructiva es la que se genera después de una de una enfermedad, por secuelas por alguna alteración, un tumor o de malformaciones, es decir, con una patología de base. La cirugía estética es para mejorar un aspecto que se ha deteriorado por envejecimiento, por cambios en la vida, problemas de peso, etc., pero siempre para mejorar estéticamente.

Cirugía estética de la mama, cuál es la más solicitada

—¿Qué tipos de cirugías existen dentro de la estética de la mama?

—La más frecuente es la de implante o aumento mamario, con prótesis, que es lo más habitual, aunque ahora se está haciendo cada vez más el lipofilling. La mastopexia (para elevar, reafirmar y remodelar senos caídos) ha ido en aumento para solucionar defectos generados por la lactancia o por pérdidas de peso. Se puede hacer solo la elevación o con implante mamario. Luego está la reducción mamaria.

—¿Qué tipo de cirugía es la más solicitada con las pacientes, en qué edades?

—Hoy sigue dominando el aumento mamario. La segunda, que aumenta cada vez más, es la mastopexia, porque después de la lactancia, se pierde forma y tensión de la mama, y también por pérdidas de peso, más frecuente hoy en la gente joven. Y en tercer lugar, pero no menos importante, está la reducción de mama, por los problemas que genera el aumento de volumen en la menopausia y postmenopausia. Por edades, entre la gente más joven, domina el aumento mamario. En mediana edad, la mastopexia, con o sin prótesis. La reducción de mama se solicita en todas las edades, pero más en la postmenopausia.

En la Unidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética de Clínica Juaneda se ofrece a cada paciente soluciones reales, adecuadas y seguras. / .

Mamas tuberosas o tubulares: qué son

—¿Qué es una mama tubular?

—La mama tubular o tuberosa es una alteración congénita en el desarrollo de la mama en la que el polo inferior está constreñido, normalmente asociada a asimetrías, diferentes tamaños entre mamas, o con una forma mamaria alterada. Se desarrolla en la adolescencia, cuando más complejos y alteraciones psicológicas genera, dado que es una malformación muy visible. Se trata con varias cirugías, según el grado de alteración, que va del 1 al 3. Cuando tenemos poca mama (muchas veces sólo se desarrolla lo que es la areola o el botón mamario) entonces, o bien implantamos prótesis mamaria, o bien se puede hacer un lipofilling, es decir, infiltrar en la mama grasa de otra zona del cuerpo.

—¿Qué necesita una mujer cuando acude por primera vez a una consulta de cirugía mamaria?

—Es muy importante la acogida. Hay que conocer cuáles son sus expectativas y ayudarla a comprender qué resultados son realistas. El médico ha de saber decir que no. Y cuándo es que sí, explicar las expectativas, resultados, complicaciones y riesgos. La paciente ha de ir muy segura al quirófano. Y acompañada. Hay mujeres que vienen muy tranquilas, muy informadas por Internet. Otras vienen muy nerviosas, parece que se van a operar en ese momento. Cuando les explicas la intervención, pros y contras, qué es lo que vamos a hacer y lo que está recomendado se van tranquilizando.

Máxima seguridad para la paciente

—¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de la paciente durante este tipo de intervenciones?

—Como cualquier intervención quirúrgica, la cirugía mamaria conlleva riesgos y posibles complicaciones, aunque son poco frecuentes. Precisamente por eso realizamos una valoración preoperatoria completa, una consulta con anestesia y todos los controles necesarios para dar la máxima seguridad.

—¿Qué falsas creencias hay en torno a estas cirugías?

—Hay muchas, potenciadas por las redes sociales, que crean muchos bulos y errores. Por ejemplo, que las prótesis se han de cambiar cada 10 años ya ha pasado a la historia. Se han de cambiar cuando hay un problema evidente, o cuando lo decide la paciente por propia voluntad, pero no por un ritmo de 10 años. También es falso que no se puede dar el pecho. Eso es solo si hay otro tipo de cirugías que lo dificulten, pero no por el implante. Ahora parece por las redes que todo el mundo se ha de retirar las prótesis, y es falso.

Existen diversos tipos de prótesis mamarias y lo ideal es personalizar la prótesis a cada paciente. / Juaneda Hospitales

Tipos de prótesis mamarias

—¿Qué tipos de prótesis se utilizan?

—Básicamente hay dos tipos: la redonda, que como el propio nombre dice, es más redondita, y la anatómica tiene forma más de lágrima, ambas con diferentes perfiles y altura. Lo ideal es personalizar la prótesis a cada paciente.

—¿Qué ventajas aporta realizar una cirugía mamaria en un hospital, frente a otros entornos quirúrgicos?

—En un hospital quirúrgico la paciente tiene a su alcance un servicio de UCI disponible, será atendida por un equipo multidisciplinar. Se beneficiará de la consulta y el servicio de anestesia hospitalaria. Todo ello supone una mayor seguridad y un seguimiento integral.

La recuperación tras la cirugía

—¿Cómo es la recuperación, qué cosas hay que tener en cuenta?

—Hay cirugías que pueden dar un poco más de malestar. También depende de la tolerancia al dolor de la paciente. Hay una primera semana con unas molestias, que se subsanan con la analgesia que pautamos, y en la que hay que hacer un reposo relativo. Si se tiene un trabajo administrativo, donde no se hagan muchos movimientos, se puede reincorporar en 7 o 10 días. Si requiere ejercicio, deporte o esfuerzo, necesitamos ya 3 o 4 semanas. No se puede decir que al día siguiente se pueda hacer vida normal. No frivolicemos, es una intervención y se han de tener unos cuidados postoperatorios. Hay unas semanas de molestias perfectamente controlables.

—¿Qué le diría a una mujer que está pensando en someterse a una cirugía mamaria pero todavía tiene dudas?

—Que se informe bien, que consulte con especialistas acreditados y que tome la decisión para sí misma, sin presiones externas y con expectativas realistas.

Más información

Quienes deseen más información sobre este procedimiento en Juaneda Hospitales, pueden solicitar cita llamando al 971 221 922, al correo electrónico ucp.palma@juaneda.es a través de la app Juaneda Contigo o mediante la web www.juaneda.es.