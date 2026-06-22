Camper, la marca mallorquina entre las mejor valoradas en tiempos de rebajas
La empresa creada por Lorenzo Fluxà en 1975 forma parte de una lista de grandes cadenas como El Corte Inglés, Pikolinos y Skechers
La marca mallorquina de calzado Camper es una de las tiendas físicas más satisfactorias en tiempos de rebajas según los consumidores de acuerdo con una encuesta de la Organizacón de Consumidores y Usuarios (OCU). Con más de un medio siglo de historia, la empresa creada por Lorenzo Fluxà en 1975 aparece en una lista junto a grandes cadenas como El Corte Inglés, Pikolinos y Skechers.
Los descuentos, la atención al cliente y la comodidad son algunos de los factores por los cuales las grandes franquicias y cadenas de moda como Camper son las mejor valoradas por los consumidores. En ropa, es el caso de las tiendas físicas de Cortefiel, El Corte Inglés, Massimo Dutti, Springfield y Mango, por este orden.
El pistoletazo de salida de las rebajas de verano en Mallorca será el 25 y el 26 de junio. Por su parte, el pequeño comercio ha acordado aplazar la aplicación de los descuentos hasta el 6 de julio, una novedad generada por un grupo de empresarios con establecimientos en el centro de Palma.
Las recomendaciones de la OCU durante las rebajas
El informe de la OCU afirma que, aunque el precio de la ropa y el calzado ha caído ligeramente en el último año, el IPC se ha incrementado un 3,2% desde mayo del año pasado, un dato que deja al 61% de las familias sin margen para el ahorro. Por este motivo, las rebajas de verano supondrán una oportunidad perfecta para reducir gastos, especialmente para el 33% de consumidores con dificultades para comprar ropa y calzado.
Asimismo, la OCU facilita cinco recomendaciones para este escenario de descuentos estivales:
- Planificar las compras: Elaborar una lista de necesidades ayuda a evitar decisiones impulsivas y favorece a un consumo más ajustado al presupuesto familiar.
- Verificar los precios: El precio rebajado debe ir acompañado del precio anterior, que debe haber estado vigente al menos durante un mes. Si hubo varios precios, se tomará como referencia el más bajo.
- Informarse sobre las políticas de devoluciones: En tiendas físicas no existe obligación de aceptar el reembolso salvo defecto del producto. En cambio, en las compras online, el consumidor dispone de un plazo de 14 días para desistir sin justificar el motivo.
- Priorizar comercios adheridos al sistema arbitral de consumo: con tal de resolver conflictos de forma rápida, gratuita y eficaz.
- Conservar el tique o la factura: es esencial para poder ejercer luego sus derechos. Además, todos los establecimientos deben disponer de hojas de reclamaciones; si no las tuvieran debe aviarse a la policía municipal.
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