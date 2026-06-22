13.000 mallorquines viajarán a Menorca por Sant Joan, un 13 % menos que en 2025, según Aviba

La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) prevé que unos 13.000 mallorquines se desplacen este año a Menorca para disfrutar de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella, por debajo de los 15.000 visitantes del pasado año (-13 %).

La patronal de agencias de viajes considera que este descenso no responde a una caída de la demanda, sino a una estabilización de un acontecimiento que había alcanzado en los últimos años un techo de crecimiento.

Según Aviba, uno de los indicadores que apuntan a esta moderación es que en esta edición no ha sido necesario programar el mismo volumen de refuerzos extraordinarios en el transporte marítimo y aéreo entre Mallorca y Menorca que en años anteriores.

La asociación señala que el principal factor que condiciona los desplazamientos es el alojamiento, debido a la fuerte concentración de la demanda en pocos días, en una zona muy concreta de Menorca.

En este sentido, recuerda que durante años parte de la presión turística pudo absorberse mediante diferentes modalidades de alojamiento vacacional, incluidas fórmulas no regladas, lo que permitía alojar a más visitantes de los que podía asumir la oferta turística legal.

Aviba destaca que esta situación afecta especialmente a los jóvenes, ya que las fiestas de Sant Joan han sido tradicionalmente el viaje de celebración para miles de estudiantes mallorquines tras finalizar el curso y las pruebas de acceso a la universidad.

Aunque el atractivo de la fiesta se mantiene, el coste necesario para disfrutar de varios días en Menorca durante estas fechas ha aumentado de forma considerable.

La patronal subraya que el transporte continúa ofreciendo opciones competitivas, mientras que el principal encarecimiento se concentra en el alojamiento y en los gastos asociados a la estancia durante uno de los periodos de mayor demanda turística del año.

Asimismo, Aviba considera que la incertidumbre económica y el contexto internacional también están favoreciendo una mayor prudencia en el gasto de las familias.

Según la asociación, los viajes suelen ser uno de los primeros gastos no esenciales que se ajustan cuando aumenta la incertidumbre económica.

Pese a esta reducción, la agrupación destaca que las fiestas de Sant Joan continúan generando uno de los mayores movimientos turísticos interinsulares del año y mantienen una gran capacidad de atracción entre los residentes de Mallorca.

El Diumenge des Be marca el inicio de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella

El Diumenge des Be marcó el inicio de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella.

Ciutadella dio en la mañana del pasado domingo el pistoletazo de salida de las fiestas de Sant Joan de 2026 con el 'primer toc' de tambor y fabiol. Con esta tradición, que tuvo lugar a las 09.00 horas y fue seguida por una multitud desde la plaza de la Catedral, arrancó el Diumenge des Be.

El recorrido comenzó en la plaza de la Catedral y se prolongó a lo largo de toda la jornada, hasta aproximadamente las 21.30 horas.

Un año más, el Ayuntamiento de Ciutadella habilitó un mapa accesible en internet en el que se pudo consultar la ubicación exacta en la que se encontraba la comitiva en cada momento gracias a un dispositivo GPS que llevaba el 'fabioler'.