Un turista alemán se desploma por un golpe de calor mientras paseaba por Palma
El hombre tuvo que ser trasladado a una centro hospitalario de Palma
Un turista alemán sufrió un golpe de calor este sábado por la tarde mientras paseaba con su familia por el centro de Palma. El hombre fue atendido en un primer momento por una patrulla de la Policía Local y, posteriormente, trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de la isla.
Los hechos ocurrieron sobre las 17.00 horas, según ha confirmado un portavoz de la Policía Local a Mallorca Zeitung, periódico del mismo grupo editor que Diario de Mallorca. Al parecer, una patrulla vio cómo el hombre se desplomaba en la Plaza Mayor tras sentirse indispuesto por los efectos del calor.
Los agentes ayudaron al hombre a sentarse. Sin embargo, volvió a perder el conocimiento y, posteriormente, se quejó de problemas respiratorios. Por ello, los policías decidieron avisar a una ambulancia, que lo trasladó a un centro hospitalario de la isla.
Recomendaciones para protegerse del calor
La Policía Local ha recordado en sus redes sociales la importancia de protegerse del calor. Recomienda beber mucha agua, evitar el sol en las horas centrales del día, buscar lugares a la sombra, utilizar gorra o gafas de sol y evitar el alcohol y las comidas grasas. También insiste en la importancia de prestar especial atención a los niños, a las personas mayores y a quienes tienen problemas de salud.
Además, recuerda que, si una persona presenta mareos, debilidad, confusión o pérdida de conocimiento, hay que llamar al 112.
Este domingo ha comenzado la primera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en el sur de la isla por temperaturas que podrían rozar los 40 grados.
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