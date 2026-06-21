Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimite Director AgriculturaRBF CanceladoTuristas DesnudosAccidente Via de Cintura
instagramlinkedin

Un turista alemán se desploma por un golpe de calor mientras paseaba por Palma

El hombre tuvo que ser trasladado a una centro hospitalario de Palma

Un agente de la Policía Local de Palma atiende al turista.

Un agente de la Policía Local de Palma atiende al turista. / Policía Local de Palma

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Mallorca

Ralf Petzold

Un turista alemán sufrió un golpe de calor este sábado por la tarde mientras paseaba con su familia por el centro de Palma. El hombre fue atendido en un primer momento por una patrulla de la Policía Local y, posteriormente, trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de la isla.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.00 horas, según ha confirmado un portavoz de la Policía Local a Mallorca Zeitung, periódico del mismo grupo editor que Diario de Mallorca. Al parecer, una patrulla vio cómo el hombre se desplomaba en la Plaza Mayor tras sentirse indispuesto por los efectos del calor.

Los agentes ayudaron al hombre a sentarse. Sin embargo, volvió a perder el conocimiento y, posteriormente, se quejó de problemas respiratorios. Por ello, los policías decidieron avisar a una ambulancia, que lo trasladó a un centro hospitalario de la isla.

Recomendaciones para protegerse del calor

La Policía Local ha recordado en sus redes sociales la importancia de protegerse del calor. Recomienda beber mucha agua, evitar el sol en las horas centrales del día, buscar lugares a la sombra, utilizar gorra o gafas de sol y evitar el alcohol y las comidas grasas. También insiste en la importancia de prestar especial atención a los niños, a las personas mayores y a quienes tienen problemas de salud.

Además, recuerda que, si una persona presenta mareos, debilidad, confusión o pérdida de conocimiento, hay que llamar al 112.

Noticias relacionadas

Este domingo ha comenzado la primera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en el sur de la isla por temperaturas que podrían rozar los 40 grados.

TEMAS

  • Calor
  • Mallorca
  • Palma
  • Policía Local
  • sol
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Burguera se gradúa en Medicina con 21 años en Mallorca: «Muchas personas con altas capacidades nunca llegan a brillar porque su potencial pasa desapercibido y no se incentiva»
  2. Polémica por un cambio de pañal en Artà: la visita de un turista alemán a un restaurante de Mallorca termina con la intervención de la Policía
  3. Invasión de cucarachas en Mallorca: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas
  4. Qué hacer si encuentras una serpiente de herradura en Mallorca: guía básica ante una especie invasora en expansión
  5. Una ruta por seis oficinas públicas en Palma para intentar ser atendido: «Es muy difícil conseguir una cita previa online con 68 años, no sé muy bien cómo hacerlo»
  6. Ana Fuster es la única mujer mallorquina de la nueva promoción de Llaves de Oro de Baleares: 'El lujo es comer pan moreno de Búger con sobrassada casera en un velero viendo la Catedral mientras cae el sol
  7. Eclipse solar en Mallorca: Prohens prepara restricciones en la Serra de Tramuntana en un día de 'máxima presión turística
  8. Esther Romero, directora de Cáritas Mallorca: 'Damos ayudas de 800 euros para habitaciones compartidas; sostenemos un sistema perversísimo

Un turista alemán se desploma por un golpe de calor mientras paseaba por Palma

Un turista alemán se desploma por un golpe de calor mientras paseaba por Palma

Madrugada a 29 grados en Banyalbufar: Mallorca sufre una noche tórrida y se prepara para la ola de calor

Madrugada a 29 grados en Banyalbufar: Mallorca sufre una noche tórrida y se prepara para la ola de calor

La investigadora Amina Claire, sobre las humanidades digitales: “No hay que tener miedo a estas herramientas; el conocimiento siempre aporta”

Reclaman al Ministerio duplicar los abogados de guardia de víctimas de violencia de género en Palma

Reclaman al Ministerio duplicar los abogados de guardia de víctimas de violencia de género en Palma

Recurren los servicios mínimos de la huelga de socorristas de Palma

El Constitucional fijará si la fiscalidad balear a cuñados, tíos y sobrinos en las herencias vulnera la Carta Magna

El Constitucional fijará si la fiscalidad balear a cuñados, tíos y sobrinos en las herencias vulnera la Carta Magna

Un juez califica de delito leve el acoso de un profesor a siete alumnas

Un millón de españoles viajarán a Mallorca por el eclipse según el CIS

Tracking Pixel Contents