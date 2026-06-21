Reclaman al Ministerio duplicar los abogados de guardia de víctimas de violencia de género en Palma

El Colegio de Abogados de Baleares ha reclamado al Ministerio de Justicia que incremente el número de abogados de guardia que atienden a las víctimas de violencia de género en Palma. La corporación ha solicitado duplicar los letrados y pasar de dos a cinco profesionales diarios en la capital balear.

De momento, el Ministerio no ha respondido. Y no es la primera vez que el Colegio pide reforzar el turno de guardia de violencia machista. “Ya llevamos varios años pidiéndolo, pero no nos hacen caso”, aseguran desde el Colegio de Abogados del archipiélago.

Las principales perjudicadas son las mujeres maltratadas. “El servicio que prestamos es deficitario, no podemos atender a las víctimas con el tiempo que se merecen”, reconoce una experimentada abogada.

“Las quejas de ellas normalmente hacen referencia a que su abogado no les atiende como es debido y esto se produce porque un solo letrado está atendiendo a cuatro o cinco mujeres a la vez. Algunas se marchan desoladas”, añade la letrada.

El Colegio de Abogados ya ha tenido varios casos puntuales de profesionales que se han dado de baja del turno de violencia de género. “Los propios compañeros se han dado de baja porque están muy preocupados por el servicio que se presta y por los escasos recursos de los que se dispone”, confirman fuentes cercanas a la corporación.

“Solo hay dos abogados de guardia en Palma para atender a las víctimas de la violencia machista”, recalcan, pese a que las competencias en violencia de género han aumentado en los últimos meses.

“Llevamos muchos años pidiendo más de dos letrados en Palma. El Ministerio de Justicia ha alegado en ocasiones anteriores que no hay dinero”, indican desde el Colegio de Abogados de Baleares. Por este motivo, este año han pedido reforzar el turno de guardia de violencia de género con cinco profesionales.

Situación en Mallorca

Además de los dos letrados que están de guardia cada día en Ciutat, en Manacor hay uno y en Inca, otro, para atender a las mujeres maltratadas de la isla.

Cuando empezó a funcionar el tercer juzgado de violencia sobre la mujer de Palma, el Colegio constató que era inviable que dos abogados estuvieran disponibles para los tres juzgados y también para los centros de detención, ya fueran las dependencias de la Guardia Civil, las de la Policía Nacional o las de la Policía Local del partido judicial de Palma con grandes municipios como Llucmajor, Calvià o Marratxí, entre otros.

Este año, Palma ya cuenta con cuatro juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que se van rotando y están de guardia por las tardes y también los fines de semana. Este aumento de plazas judiciales en violencia de género ha conllevado un incremento en el número de fiscales que se dedican a la violencia machista. Sin embargo, los abogados que están de guardia para atender a las mujeres maltratadas en Palma siguen siendo dos.

“Son claramente insuficientes. Los letrados vamos desbordados, no nos podemos desdoblar”, critica una abogada experta en violencia de género.

Además del aumento de juzgados especializados en la materia en la ciudad, hay que añadir las nuevas competencias en todo tipo de delitos sexuales que han asumido estos juzgados desde el pasado mes de octubre de 2025, tal como establecía la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia.

A partir del 3 de octubre de 2025 han tenido que encargarse de instruir los casos de delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina. Los magistrados especializados en violencia de género ya denunciaron de forma reiterada a nivel nacional la falta de medios que padecen y que les iba a resultar imposible abarcar todo lo que se avecina porque es inasumible.

En Mallorca, la situación es especialmente grave porque en verano, con la temporada turística, los delitos sexuales se disparan. Este tipo de delincuencia ahora es competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Por eso, los abogados de guardia del turno de violencia machista también tienen que atender a estas víctimas, por lo que la carga de trabajo también ha repuntado para ellos.