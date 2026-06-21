La ola de calor golpea Mallorca: la Aemet advierte de que lo peor llegará entre el lunes y el martes

Mallorca sufre ya los estragos de la primera ola de calor del verano. Con los termómetros rozando los 39 grados en amplias zonas de la isla, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este domingo un aviso especial advirtiendo de que lo peor de este episodio de altas temperaturas, que se prolongará al menos hasta el miércoles, está aún por llegar.

El origen de esta ola de calor se encuentra en una dorsal sobre Europa, que ha provocado un bloqueo atmosférico. Este fenómeno, sumado al descuelgue de una dana al oeste de la Península, ha activado un auténtico "secador" que está arrastrando una masa sahariana, seca y muy cálida, directamente hacia el archipiélago balear.

En el caso de Mallorca, el calor se notará con especial intensidad lejos de la influencia directa del mar. El interior de la isla será la zona más expuesta a las máximas más elevadas, especialmente durante las horas centrales del día.

El lunes y el martes, los días más duros en Baleares

Este domingo las temperaturas ya han alcanzado los 39 grados en el sur de Mallorca. Sin embargo, el episodio irá a más durante la primera mitad de la semana.

El lunes 22 de junio, las temperaturas continuarán subiendo, con máximas muy elevadas en toda la isla. Sin embargo, los valores más altos -entre 37 y 40 grados- se esperan en el interior de la isla, de modo que la Aemet activará la alerta naranja en esta zona desde las 12:00 hata las 19:59 horas.

El martes 23 de junio se perfila como el día álgido del episodio en el conjunto del país. En Mallorca, aunque podrían darse ligeros descensos locales respecto al día anterior, La Aemet mantiene la previsión de valores muy altos, de nuevo con registros de 37 a 40 ºC en el interior.

Noches tropicales y calor persistente

El calor no dará tregua por las noches. La Aemet advierte de que las temperaturas mínimas serán muy elevadas durante estos días, con valores superiores a los 20 ºC en gran parte del territorio.

Esto puede traducirse en noches tropicales e incluso tórridas, como la vivida la madrugada de este domingo, especialmente en zonas urbanas y áreas próximas al litoral, donde la humedad puede aumentar la sensación de bochorno. .

El alivio llegaría a partir del jueves

Esta ola de calor se prolongará al menos hasta el miércoles 24. La Aemet espera que entonces comiencen a descender ligeramente los termómetros en todo el país, aunque no descarta que en el área mediterránea las máximas puedan incluso subir de forma poco significativa. Por tanto, en Mallorca el calor podría mantenerse todavía con valores anormalmente altos.

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A partir del jueves, la Aemet ya espera un descenso generalizado de las temperaturas, por lo que el episodio dejaría de cumplir los criterios de ola de calor. Aun así, las temperaturas seguirán siendo elevadas para la época.