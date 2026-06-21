Un millón de españoles viajarán a Mallorca por el eclipse según el CIS

No todo son malas noticias, se suspende el Reggaeton Beach Festival, dejando colgadas a solo 16 mil personas. Ojalá se suprimieran todos los actos masivos salvo el concierto de Alejandro Sanz, donde pude ver a Maria Antònia Munar saboreando un chupachups, o a la madre y la hermana de Rafel Nadal. El documental de Netflix sobre las lesiones del tenista ha relanzado al personaje, y merece incluso un análisis firmado por Naomi Fry en The New Yorker, probablemente la publicación más importante del planeta. Allí leemos que «el Tío Toni es quizás el personaje más fascinante y, honestamente, más escalofriante que encontramos en ‘Rafa’. Un sesentón con una mata de pelo gris, una mirada fija y gélida, y las maneras bruscas pero mesuradas de un capo de la Mafia». Un mallorquín auténtico, en suma.

Por desgracia, no hay forma humana de anular el eclipse del 12 de agosto, tan masivo que hasta el CIS ha preguntado a los españoles al respecto, en su barómetro político de este junio. Tres de cada cuatro encuestados conocen la existencia del fenómeno, y la mayoría de ellos no descarta «presenciar el eclipse». A partir de aquí pueden prepararse para lo peor, porque el Centro de Investigaciones Sociológicas ha desglosado el impacto viajero sobre las 28 provincias afectadas por el fenómeno. Y en efecto, un once por ciento de las personas que se movilizarán para presencia el oscurecimiento solar han elegido Balears, solo precedida por Castellón y al frente de las otras 26 circunscripciones ensombrecidas.

En números redondos, un millón de habitantes de la vecina España manifiestan oficialmente su intención de viajar a Mallorca para contemplar el eclipse, cifra que no puede manipularla ni Tezanos. A esta marabunta deben sumarse los españoles que pasan de la astronomía, los extranjeros eclipsados o no y un retén de aborígenes mallorquines maltratados. Con este panorama, los dilectos señores feudales de Tramuntana reclaman exclusividad en sus carreteras públicas, viven anclados en la Edad Media. Solo faltaría que sufrieran los aprietos de Palma.

El maldito eclipse durará apenas dos minutos, en un atardecer que ojalá esté completamente nublado. La brevedad es una sabia decisión astronómica, porque cien segundos es el tiempo máximo que puede pasar una persona sin despistarse con el móvil. Para certificar la importancia de Mallorca, la sociedades científicas internacionales han determinado que el hotel Jumeirah del Port de Sóller es el mejor lugar del mundo para disfrutar de la interposición de la Luna delante del astro rey.

En un anómalo rasgo de profesionalidad, decidí contactar a finales del año pasado con la General Manager del citado Jumeirah, que es Cristina Sancenon. Con mi proverbial galantería que envidiaría Zapatero, le expongo por correo electrónico que «quería hablar contigo si es posible de los preparativos del eclipse en el Hotel Jumeirah». Me despacha con un «encantada de saludarte, deberías hablar con nuestro departamento de marketing para concertar una entrevista». No siempre me dedico al marketing, pero he visto al hotelero Richard Branson sacando al césped de La Residencia las sillas donde nos sentamos ambos para entrevistarlo sin límite de tiempo, y atesoro una frase del hotelero Gabriel Escarrer padre, «para ti siempre tengo un minuto».

Por tanto, remitiré gustoso al Jumeirah a mi sommelier y a mi palafrenero, que son muy entretenidos y estarán a la altura del jeque. Ni siquiera le pedirán unas joyas. Por cierto, no quedan habitaciones libres en el citado palacete para las fechas implicadas. Y a propósito, ese establecimiento pide y obtiene subvenciones del Govern del PP para las camas elevables que decidió sufragar el Govern del Pacto de Progreso. Pagamos las habitaciones que no nos podemos permitir, qué gran metáfora. Y si en todo lo anterior he cometido algún error, pueden reclamarle a mi jefe de marketing.

¿En qué momento Mallorca dejó de ser mallorquina? Me hallaba sumido en esta honda reflexión la semana pasada, mientras escuchaba a una eminencia del PP denominada Isabel María Borrás. Desde su puesto regalado de diputada, salvo que ustedes conozcan a alguien que haya votado en concreto a Isabel María Borrás, dictamina en un acto oficial del Parlament que Diario de Mallorca es «este supuesto periódico». Entendemos que las informaciones verídicas sobre Son Espases en estas páginas se hallen por encima de su capacidad de entendimiento, pero no vamos a responderle en proporción a su cobardía de insultar donde no pueden replicarle. Al revés, le deseamos que a diferencia de miles de mallorquines no tenga que comprobar el colapso de las Urgencias del presunto hospital de referencia. Y por lo que se refiere a su sueldo de «supuesta diputada», Son Espases y la Vía de Tortura también votarán en mayo. La indignación puede cambiar apoyos garantizados de antemano, aunque el PP sabe que siempre contará con mi sufragio, a las duras y a las ignorantes.

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