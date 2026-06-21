Madrugada a 29 grados en Banyalbufar: Mallorca sufre una noche tórrida y se prepara para la ola de calor

Mallorca ha despedido la primavera con una madrugada sofocante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet )ha confirmado que la isla ha vivido una noche tórrida, justo antes de la llegada este domingo de la primera ola de calor, que mantiene a Mallorca en alerta por temperaturas muy elevadas.

Según los datos difundidos por la Amet, la mínima más extrema se ha registrado en Banyalbufar, donde el termómetro no bajó de los 29 grados durante toda la noche. Una cifra más propia de pleno agosto que de los últimos compases de la primavera y que anticipa el episodio de calor intenso que marcará las próximas horas.

Una noche sin descanso en Mallorca

La madrugada ha sido especialmente dura en varios puntos de la isla. Además de los 29 grados de Banyalbufar, también se registraron 26 grados de mínima en Calvià, Portopí, Son Bonet y Andratx-Sant Elm.

Otras estaciones de Mallorca tampoco bajaron de valores muy elevados durante la noche. En Escorca-Lluc, Puerto de Sóller y el Far de Capdepera, la mínima fue de 25 grados, mientras que en la Colònia de Sant Pere se registraron 24 grados.

Estas temperaturas explican la sensación de bochorno que se ha notado en buena parte de la isla. La noche no solo ha sido cálida: en algunos puntos ha sido directamente tórrida, con temperaturas más propias de una madrugada de pleno verano.

Qué es una noche tórrida

Una noche tórrida se produce cuando la temperatura mínima no baja de los 25 grados. En Mallorca, varias estaciones han alcanzado o superado ese umbral durante la madrugada, con el caso más llamativo en Banyalbufar, donde el termómetro se mantuvo en los 29 grados.

La diferencia con una noche tropical, que se da cuando la mínima no baja de 20 grados, es importante. En una noche tórrida el descanso se complica mucho más, especialmente en zonas urbanas, viviendas mal ventiladas o áreas con humedad elevada.

El sur de Mallorca, en el punto de mira

La madrugada cálida llega justo antes de una jornada de calor extremo. La Aemet prevé para este domingo un día soleado y caluroso, con máximas de hasta 39 grados en el sur de Mallorca, por lo que mantiene activada la alerta naranja en esta zona.

El viento del este marcará la distribución del calor en Baleares. La zona del Llevant puede actuar como una especie de refugio climático, con temperaturas más contenidas.

En cambio, el sur de Mallorca afronta las horas centrales del día con los termómetros disparados y con la posibilidad de rozar los 40 grados, una cifra excepcional para el arranque del verano astronómico.

Recomendaciones ante el calor

Ante esta situación, conviene extremar la precaución, especialmente entre las personas más vulnerables: mayores, niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre.

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Las recomendaciones básicas pasan por beber agua con frecuencia, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, reducir la actividad física intensa, permanecer en lugares frescos y prestar atención a síntomas como mareo, dolor de cabeza, debilidad o confusión.