Un juez califica de delito leve el acoso de un profesor a siete alumnas

Un juez de Palma considera que el acoso sexual perpetrado por un profesor de música de un instituto de la ciudad, hacia siete de sus alumnas, no se puede considerar un delito grave, sino solo un delito leve. Por lo tanto, pese a que la pena de prisión que se le solicitaba era alta, el acusado únicamente tendrá que pagar una multa de 500 euros, más otros 3.500 que corresponden a la indemnización que deben recibir las siete víctimas. Al considerarse que el comportamiento de este docente no fue grave ni siquiera se plantea su inhabilitación como profesor, que además daba clases en este centro público sufriendo un problema de drogadicción.

La sentencia, que ha sido ahora ratificada por la Audiencia de Palma, declara al docente culpable de siete delitos leves de vejaciones injustas y además de carácter leve. En la sentencia se aplicaba una agravante de abuso de confianza, pero al mismo tiempo también se reconocen dos atenuantes como son la de confesión y la de drogadicción La pena que impone la sentencia es la de tres meses de multa, a razón de ocho euros diarios, por cada uno de los delitos leves cometidos. Eso sí, para evitar que los delitos puedan cometerse sobre las mismas víctimas la sentencia prohibe que el profesor pueda tener cualquier tipo de contacto con sus antiguas alumnas y no puede acercarse a ellas a menos de 500 metros de distancia.

Los hechos ocurrieron en el mes de mayo del año 2022. El acusado entró en contacto con una de sus alumnas a través de una red social. La estudiante era menor y acudía a las clases que impartía el acusado. «Abusando de la confianza derivada de su condición de profesor, con la finalidad de atacar su dignidad, faltando al respecto y consideración debida» el docente empezó a enviarle mensajes privados a la víctima, diciéndole que «le gustaban las chicas jóvenes, que la tenía muy grande y preguntándole si tenía novio». También le preguntaba sobre el tamaño de sus pechos y que talla de sujetador llevaba. «Estoy soltero para ti, podríamos quedar si quieres», le escribió el acusado, que llegó a pedirle una foto a la alumna, que le dijo que era menor de edad. Esta información no detuvo al docente que le contestó que «no pasaba nada, siempre y cuando quede entre nosotros».

No fue la única víctima. Entró en contacto con otras seis de sus alumnas, todas ellas menores de edad, haciéndoles ofrecimientos de carácter sexual. Solía contestar cuando alguna de las adolescentes colgaba fotos en la red social y a una de ellas le propuso quedar fuera del colegio «aunque sea para enrollarnos», llegó a decirle, aunque la víctima no aceptó nunca la oferta.

A una de las víctimas le preguntó por la talla de su sujetador y a otra de las alumnas le indicó que «ojalá fueras más mayor», además de preguntarle por el tamaño de sus pechos y diciéndole que «le gustaban grandes»

Otra de las alumnas le escribió y le dijo que había tenido «un lío con una de Málaga de otro instituto, aunque te prefiero a ti», diciéndole además que le gustaba su cuerpo, su rostro y proponiéndole quedar algún día fuera del horario escolar.

A otra de las chicas también le propuso quedar, pero lo cierto es que ninguna de las alumnas le siguió el juego al profesor de música.

Los hechos se conocieron como consecuencia de la denuncia que formuló el padre de unas de las alumnas quien, precisamente, actuó como acusación particular contra el docente.

El juzgado que ha analizado este caso, pese a que condena por delito leve, quita gravedad a los hechos al entender que no merecen la condena que solicitaba la fiscalía. El magistrado ha valorado varias circunstancias, como por ejemplo que se trató de proposiciones, pero nunca hubo ningún tipo de contacto físico entre el acusado y sus víctimas.

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El acusado desde el mismo momento que fue detenido reconoció los hechos y tuvo que afrontar una sanción disciplinaria del centro donde daba clases.