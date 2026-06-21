Un joven permanece en la UCI tras precipitarse en Caló des Moro y su familia lanza una campaña para recaudar dinero

Imagínese tener 27 años, estar de vacaciones en Mallorca, en una de las calas más conocidas y bonitas de la isla, y que, de repente, la vida dé un giro inesperado. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Ardi.

El joven sufrió un grave accidente el lunes 15 de junio en la cala de Caló des Moro, en el municipio de Santanyí. En una zona rocosa, se precipitó desde una altura de entre cinco y siete metros y golpeó contra las rocas. Los equipos de emergencia lo atendieron primero en el lugar del accidente y, posteriormente, fue trasladado en el helicóptero de los Bomberos, el Milana, al hospital Son Espases.

Según explicaron sus primos el martes 16 de junio en una campaña de donaciones abierta en GoFundMe, Ardi sufrió graves lesiones en la columna vertebral, con cuatro zonas afectadas. Desde el accidente permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de referencia y recibe tratamiento de soporte vital.

Pequeños avances

El viernes 19 de junio, su prima Ingrid informó de que los médicos están intentando reducir gradualmente la medicación de Ardi para que pueda recuperar la consciencia. Solo cuando despierte se podrá valorar hasta qué punto puede respirar por sí mismo. Si logra asumir por su cuenta la mayor parte de la respiración, está previsto colocarle una pequeña cánula en el cuello que le ayude a respirar en adelante. Esto podría permitir que en el futuro vuelva a comer, beber y hablar.

En cambio, si al despertar Ardi no pudiera realizar por sí mismo la mayor parte de la respiración, se estudiaría otro tipo de apoyo técnico que pudiera encargarse de esa función, según se indica en la campaña de donaciones. Todavía podrían pasar varios días hasta que despierte poco a poco, ya que tras la operación recibió mucha medicación. No obstante, ya se han observado las primeras reacciones leves: ha empezado a abrir los ojos y muestra pequeños signos de respuesta.

¿A qué se destinará el dinero?

Sus primos, Ingrid y Denny, han puesto en marcha una campaña de donaciones. El dinero servirá para ayudar a la familia a hacer frente a los gastos médicos, los viajes y los cuidados posteriores. La prima escribe comentarios en la campaña en albanés, por lo que podría ser que el joven accidentado también proceda de allí.

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Sus primos describen a Ardi como un hijo, tío, amigo y familiar cariñoso. En el llamamiento señalan que cualquier donación puede ayudar a aliviar la carga económica de la familia. La campaña de donaciones puede consultarse aquí.