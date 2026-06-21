El Govern espera desde hace nueve meses que el Estado amplíe el catálogo de las serpientes invasoras en Baleares

El Govern lleva nueve meses esperando una respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Solicitó en octubre la modificación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras para que todas las serpientes introducidas de la familia de los colúbridos sean consideradas invasoras en todo el archipiélago balear, con la excepción de las especies autóctonas ya reconocidas: la serpiente de garriga (Macroprotodon mauritanicus) y la serpiente de agua (Natrix maura), en Mallorca y Menorca, y la serpiente blanca (Zamenis scalaris), también en Menorca, pero desde el Estado siguen sin contestar.

Invasión de serpientes

En este sentido, desde la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Govern señalan que esta inclusión es fundamental para hacer frente a la proliferación de serpientes introducidas, ya que la ampliación de la catalogación a todas las islas permitiría reforzar técnica y jurídicamente las actuaciones de control que ya lleva a cabo el Govern en Mallorca.

De este modo, estas especies quedarían incluidas en planes y campañas de control y erradicación, como ya sucede en Ibiza y Formentera, donde están catalogadas como invasoras. Además, las actuaciones se desarrollarían en el marco de la Estrategia de gestión, control y posible erradicación de ofidios invasores en islas, aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en julio de 2018.

Pendientes del Consejo de Estado

Desde la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal lamentan que, casi nueve meses después de haber formalizado la petición, el Ministerio todavía no haya resuelto una modificación que el Govern considera «prioritaria» para reforzar la lucha contra las serpientes invasoras en Mallorca y Menorca. A pesar de las gestiones del Ejecutivo balear para agilizar la tramitación, desde el Ministerio se ha informado de que la modificación continúa pendiente del informe preceptivo del Consejo de Estado.

A la espera de que el Estado resuelva esta modificación normativa, el Govern ha aumentado sus actuaciones de control. Durante la campaña de 2025 se instalaron 375 trampas en zonas especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental, mientras que este año ya hay cerca de 450, principalmente en espacios naturales protegidos y áreas de gran valor ecológico.

Especies vulnerables en Balears

El objetivo principal es minimizar el impacto de las serpientes introducidas sobre especies vulnerables y ecosistemas sensibles de las Islas Baleares, especialmente en islotes y espacios naturales protegidos.

En Mallorca, aunque todavía no se han alcanzado los niveles de densidad detectados en Ibiza y Formentera, la proliferación de serpientes, especialmente la de herradura (Hemorrhois hippocrepis), representa una amenaza creciente, ya que La presión depredadora de estas especies puede afectar a fauna silvestre autóctona como la sargantana.