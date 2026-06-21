Concentración en Palma contra los desahucios y la crisis habitacional: "La vivienda nos cuesta la vida"

Más de un centenar de personas se han concentrado este domingo al mediodía en la plaza de España de Palma para reclamar "medidas urgentes" ante la crisis de la vivienda y denunciar los desahucios sin alternativa habitacional. La protesta, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca y respaldada por varias entidades sociales, sindicatos y partidos políticos, se ha celebrado pese a la sofocante ola de calor bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida'.

Los asistentes han acudido con pancartas (una de las más llamativas, con varias frases en inglés, como '¿Dónde pensáis que van a vivir nuestros niños?') y han coreado consignas en defensa del derecho a la vivienda, mientras denunciaban la situación de emergencia habitacional en Baleares. Los organizadores han criticado la actuación de las administraciones públicas ante el aumento de los desahucios y la falta de soluciones para las personas afectadas.

La protesta ha puesto el foco en varios conflictos relacionados con el acceso a la vivienda, entre ellos, el desalojo del antiguo edificio de la prisión de Palma, del que fueron expulsadas centenares de personas, y han asegurado que muchas de ellas "continúan sin una alternativa residencial estable".

También han señalado su preocupación por la situación de las familias que residen en Son Bordoy. En este sentido, consideran que las administraciones están impulsando actuaciones que podrían acabar provocando el "desplazamiento de los residentes" y han reclamado que se respeten las viviendas existentes.

También han reivindicado la aplicación de la Ley de Vivienda y se ha exigido que "ninguna persona sea desalojada sin contar previamente con una solución habitacional adecuada". Los convocantes han defendido que "garantizar el acceso a una vivienda digna es una obligación de las administraciones públicas" y han reclamado medidas para frenar el aumento del sinhogarismo.

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La concentración forma parte de una serie de movilizaciones que se están desarrollando en diferentes ciudades del país desde el pasado mes de mayo para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda y reclamar una mayor intervención pública. Entre las entidades que han mostrado su apoyo a la convocatoria hay organizaciones vecinales, sindicales, ecologistas y formaciones políticas de izquierda.