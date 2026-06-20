Rosario Sánchez se perfila como relevo de Armengol para las elecciones autonómicas de 2027 en Baleares

La carrera para liderar el PSIB en las elecciones autonómicas de 2027 se ha abierto con el anuncio de Francina Armengol, que ha anunciado que no volverá a optar a la presidencia del Govern balear. Aunque el partido todavía no ha desvelado quién será su próximo candidato, todas las miradas apuntan a Rosario Sánchez como la dirigente mejor situada para recoger el testigo de la expresidenta del Ejecutivo autonómico.

Hace meses que la actual secretaria de Estado de Turismo y exconsellera de Hacienda durante el segundo Govern de Armengol se perfila como la principal apuesta del socialismo balear para disputar la presidencia autonómica a Marga Prohens.

En todo caso, la decisión no está tomada oficialmente. La propia Armengol ha recordado en el Consell Polític que se ha celebrado este sábado en Palma que el PSIB elegirá a sus candidatos mediante un proceso democrático interno abierto a toda la militancia.

El próximo sábado, 27 de junio, el PSOE celebrará en Madrid un Comité Federal presidido por Pedro Sánchez en el que se aprobará el calendario general de primarias para toda España. A partir de ese momento, cada federación autonómica podrá fijar sus propios plazos.

En el caso de Baleares, Armengol ya ha avanzado que el PSIB pondrá en marcha el proceso de forma inmediata. Así, a principios de julio se abrirá oficialmente el plazo para presentar candidaturas a las elecciones autonómicas, insulares y municipales.

Cualquier militante podrá optar a encabezar las listas siempre que reúna los avales necesarios. Si únicamente se presenta un candidato, será proclamado automáticamente después de completar los trámites previstos. En cambio, si concurren varios aspirantes, se celebrará un proceso de primarias con campaña interna y votación de la militancia.

Según las previsiones de los socialistas, en los próximos días comenzarán a producirse los primeros movimientos y anuncios de posibles aspirantes. En cualquier caso, el partido espera tener resueltas la mayoría de candidaturas durante la primera quincena de julio.

En ese escenario, Rosario Sánchez parte como la principal favorita para las autonómicas. Licenciada en Economía y en Administración y Dirección de empresas y una de las colaboradoras más cercanas a Armengol durante sus años al frente del Govern, ocupó la conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores en la pasada legislatura y posteriormente dio el salto al Gobierno central como secretaria de Estado de Turismo.

Su experiencia en la gestión autonómica y estatal, así como su estrecha vinculación con la dirección socialista, la sitúan en una posición privilegiada para asumir el liderazgo socialista en Baleares. Salvo sorpresa de última hora o la aparición de otros aspirantes con peso, se perfila como la candidata con más opciones de encabezar el proyecto socialista en las elecciones de 2027.

Igualmente, el proceso empieza en julio y será la militancia quien tenga la última palabra sobre quién sucede a Francina Armengol al frente del PSIB y quién intentará devolver a los socialistas al Consolat de Mar dentro de menos de un año.