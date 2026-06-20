El rector de la UIB suprime la plaza que otorgó a su único rival tras retirar la candidatura en las elecciones universitarias

Los vientos del pasado electoral vuelven a soplar sobre la Universidad. Jaume Carot, el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha suprimido la plaza que otorgó a su único rival en las elecciones universitarias del año pasado, Joan Estrany, después de que este retirara su candidatura.

En el Full Oficial de la UIB publicado este viernes, se da cuenta de la «Resolución del Rectorado por la que se disuelve el Centro Observatori de Riscs Naturals i Emergències de les Illes Balears (RiscBal)». Así mismo, en otro texto se pública el cese del profesor Joan Josep Estrany como director del centro. En ambos textos se precisa que el firmante es Jaume Carot.

Cabe recordar que en las elecciones universitarias del 2025 el catedrático de Geografía Joan Estrany se postuló como la única alternativa capaz de arrebatarle la reelección al rector Jaume Carot. Pero en un movimiento inesperado, retiró su candidatura a pocas semanas de los comicios, dejando en la estacada a sus aliados: más de una decena de profesores que se habían arriesgado y expuesto públicamente para intentar promover un cambio de rumbo en la UIB. Estrany lo justificó de esta forma: «Renuncio al rectorado por razones estrictamente familiares y personales».

Y de aquellos polvos, estos lodos. Cuatro días después de abandonar, el rector de la UIB creó el Observatorio RiscBal y nombró director a Joan Estrany. Sin ningún rival a la vista, Jaume Carot tuvo el camino libre para ganar unas elecciones que le aseguraran seis años de mandato y que estuvo a punto de perder jugando solo.

El milagro estudiantil casi se consumó y siendo Carot el único candidato posible por poco cae derrotado debido al alto porcentaje de voto en blanco (un 46,65%). Un resultado que hubiera obligado a repetir las elecciones.

«Reestructuración interna»

Joan Estrany atiende a este diario y asegura que la disolución del Centro Observatorio RiscBal responde únicamente a una «reestructuración interna» y que, en cuestión de meses, será reubicado al frente de un nuevo organismo. «Se ha disuelto este centro porque no podíamos solicitar proyectos de investigación a través de él. Estábamos limitados», explica.

Según Estrany, la desaparición de RiscBal constituye el primer paso para la creación de una nueva estructura. «Ahora somos un grupo de investigación consolidado y, previsiblemente, en agosto se inaugurará un nuevo centro que funcionará de manera similar», señala.

El profesor también muestra su sintonía y afinidad con Jaume Carot: «Yo seré el director del nuevo centro. Todos los pasos están consensuados con el rector».

La pelota está ahora en el tejado de Carot, que deberá marcar los próximos pasos. Lo único seguro por el momento es que al físico le quedan cinco años como rector de la UIB, mandato que finalizará tras cumplir los setenta años que darán paso a su jubilación obligatoria. Una etapa al frente de la institución que quedará marcada, entre otros factores, por el desembarco de varias universidades privadas en Mallorca.