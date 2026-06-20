Un joven futbolista alemán sufre una grave lesión cervical tras lanzarse de cabeza a una piscina en Mallorca

Miles de futbolistas aficionados procedentes de Alemania celebran estos días en Mallorca el final de la temporada. Para uno de ellos, la estancia en la isla ha acabado con un grave accidente. Y, pese a todo, Max Dettmann puede considerarse afortunado.

El defensa de 19 años del MTV Ahrensbök, equipo de la Verbandsliga de Schleswig-Holstein, resultó herido de gravedad al lanzarse a una piscina con muy poca profundidad, según adelantó el diario Lübecker Nachrichten. El accidente se produjo el martes 16 de junio.

Un salto de cabeza en la piscina del hotel

Patrick Bohnsack, entrenador del MTV Ahrensbök, relató a Mallorca Zeitung, diario del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, que él ya había regresado de la playa al hotel Playa Golf, donde se alojaba el equipo, junto a parte de la plantilla. Max Dettmann y otros jugadores volvieron más tarde. Para entonces, Bohnsack se encontraba junto a la piscina con varios futbolistas.

“Cuando llegó Max, dejó las gafas de sol, la riñonera y la toalla, y se lanzó de cabeza, con mucha inclinación, a una zona poco profunda de la piscina”, explicó Bohnsack. De hecho, la zona donde se tiró tenía apenas 60 centímetros de profundidad.

Una herida abierta en la cabeza

Sus compañeros se dieron cuenta enseguida de que algo no iba bien. “Cuando salió a la superficie, sangraba mucho. Estaba consciente, pero se le veía raro”, señaló el entrenador. Un socorrista del hotel acudió de inmediato y, junto con los compañeros de Dettmann, le prestó los primeros auxilios.

La ambulancia tardó casi media hora en llegar al lugar del accidente. Dettmann fue trasladado a la Clínica Rotger, en el centro de Palma, donde le suturaron la herida de inmediato. “Por suerte, Max Dettmann tenía un seguro médico internacional con el ADAC, así que todo se gestionó con rapidez y sin demasiados trámites”, indicó su entrenador. En la clínica no lograron entenderse del todo en inglés, aunque sí había personal que hablaba alemán.

Max Dettmann (centro) y dos compañeros de equipo / Privado

El TAC confirmó la fractura cervical

Más tarde, los médicos le practicaron un TAC en la cabeza, que confirmó el grave diagnóstico: fractura cervical. “Tenía fracturadas la primera y la séptima vértebra cervical. De hecho, cuando se rompe la primera vértebra cervical ya se habla de fractura de cuello”, explicó el entrenador Bohnsack.

Aun así, Dettmann tuvo una suerte enorme, ya que podía mover todo el cuerpo y no presentaba síntomas de parálisis. “Me han dicho hace un rato que hoy probablemente ya ha dado sus primeros pasos”, añadió Bohnsack. El joven, de 19 años, ha sido trasladado de la UCI a planta, y estaba previsto que su madre llegara al hospital el viernes por la noche.

El regreso está previsto para principios de la próxima semana

El futbolista lleva ahora un aparatoso dispositivo en la cabeza para estabilizar la zona afectada, lo que le impide mover el cuello. El cocapitán del equipo se ha quedado con Dettmann en la isla para acompañarlo en el hospital, mientras que el resto de la plantilla, incluido Patrick Bohnsack, regresó el miércoles por la noche al norte de Alemania.

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En principio, Dettmann permanecerá en Mallorca hasta principios de la próxima semana. Después está previsto trasladarlo en transporte sanitario a Hamburgo o Lübeck. Mientras tanto, el joven pasa buena parte del tiempo en redes sociales, donde cuenta con 22.000 seguidores en TikTok. Entre otros, los cantantes de Ballermann Isi Glück y Julian Sommer le han enviado mensajes deseándole una pronta recuperación.