Cuántos extranjeros son demasiados

Dos coches circulan a 120 kilómetros la hora por una carretera mallorquina con la velocidad limitada a cien. Uno de ellos está matriculado en la isla, el otro luce el jeroglífico de una placa extranjera. Uno de ellos abonará religiosamente la multa, que será detraída de las cuentas bancarias del propietario en caso de no satisfacerla, al otro le salen gratis las infracciones por gentileza de la Dirección General de Tráfico Pirata.

Sucede con los coches, con las viviendas o con las personas, ser extranjero concede ventajas en Mallorca. Los expertos y la población en general se alarmaron al alcanzar el millón de habitantes en la comunidad, y se han vuelto a escandalizar al coronar el millón trescientos mil. Se puede garantizar una marea de descontento cuando el archipiélago esté a punto de reventar con un millón y medio de almas. La mayoría de los incorporados son extranjeros pero, más allá de los quejidos y gemidos de ordenanza, nadie determina cuántos son demasiados.

Los extranjeros copan ya las mejores viviendas junto al mar, y una superficie territorial que pronto alcanzará la mitad de la isla. Los hoteles de lujo enriquecen por mayoría absoluta a otros países, de Estados Unidos a Irán. Nunca son demasiados, solo sobran nativos.