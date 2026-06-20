Cuántos extranjeros son demasiados
Dos coches circulan a 120 kilómetros la hora por una carretera mallorquina con la velocidad limitada a cien. Uno de ellos está matriculado en la isla, el otro luce el jeroglífico de una placa extranjera. Uno de ellos abonará religiosamente la multa, que será detraída de las cuentas bancarias del propietario en caso de no satisfacerla, al otro le salen gratis las infracciones por gentileza de la Dirección General de Tráfico Pirata.
Sucede con los coches, con las viviendas o con las personas, ser extranjero concede ventajas en Mallorca. Los expertos y la población en general se alarmaron al alcanzar el millón de habitantes en la comunidad, y se han vuelto a escandalizar al coronar el millón trescientos mil. Se puede garantizar una marea de descontento cuando el archipiélago esté a punto de reventar con un millón y medio de almas. La mayoría de los incorporados son extranjeros pero, más allá de los quejidos y gemidos de ordenanza, nadie determina cuántos son demasiados.
Los extranjeros copan ya las mejores viviendas junto al mar, y una superficie territorial que pronto alcanzará la mitad de la isla. Los hoteles de lujo enriquecen por mayoría absoluta a otros países, de Estados Unidos a Irán. Nunca son demasiados, solo sobran nativos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Polémica por un cambio de pañal en Artà: la visita de un turista alemán a un restaurante de Mallorca termina con la intervención de la Policía
- Invasión de cucarachas en Mallorca: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas
- Qué hacer si encuentras una serpiente de herradura en Mallorca: guía básica ante una especie invasora en expansión
- Una ruta por seis oficinas públicas en Palma para intentar ser atendido: «Es muy difícil conseguir una cita previa online con 68 años, no sé muy bien cómo hacerlo»
- Ana Fuster es la única mujer mallorquina de la nueva promoción de Llaves de Oro de Baleares: 'El lujo es comer pan moreno de Búger con sobrassada casera en un velero viendo la Catedral mientras cae el sol
- El fiscal pide 9 años a la empresaria de Palma que vendía viajes de novios y engañaba a sus clientes
- Eclipse solar en Mallorca: Prohens prepara restricciones en la Serra de Tramuntana en un día de 'máxima presión turística
- Esther Romero, directora de Cáritas Mallorca: 'Damos ayudas de 800 euros para habitaciones compartidas; sostenemos un sistema perversísimo